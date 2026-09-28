През 2025 г. 4,8% от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Други 19,2% са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - поне веднъж месечно.

Така общо 45,8% от населението на ЕС на 16 и повече години са консумирали алкохол поне веднъж месечно. В същото време 20,7% са пили по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% никога не са употребявали алкохол или не са го правили през годината преди проучването.

В България делът на хората, които пият алкохол всеки ден, е 4,6%.

Ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете. През 2025 г. 56,5% от мъжете в ЕС са консумирали алкохол поне веднъж месечно, при 35,9% от жените.

Данните показват ясна зависимост между възрастта и ежедневната употреба. Само 0,8% от хората между 16 и 24 години са консумирали алкохол всеки ден. Делът се увеличава при следващите възрастови групи и достига 8,9% сред хората на 65 и повече години.

При най-младите и най-възрастните обаче е висок и делът на хората, които не са употребявали алкохол. Сред 16-24-годишните 44,4% никога не са пили или не са консумирали алкохол през предходната година. При хората на 65 и повече години този дял е 40,9%. За трите възрастови групи между 25 и 64 години показателят е между 28,0% и 28,9%.

Евростат отчита и разлика според риска от бедност или социално изключване. Хората в тази група са по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с останалите. Близо половината - 47,5% - от хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, никога не са консумирали алкохол или не са го правили през предходната година. При останалата част от населението този дял е 29,9%.

Сред страните от ЕС най-висок дял на ежедневна употреба е отчетен в Полша - 16,0%, следвана от Италия със 7,9% и Белгия и Дания с по 7,5%. България с 4,6% е под средното за ЕС ниво от 4,8%.

Дир.бг