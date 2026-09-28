Олимпийският медалист на България Тервел Замфиров демонстрира, че спортният му талант се простира и далеч от пистата.

Сноубордистът също така се оказа и страхотен състезател по бразилско жиу жицу, след като спечели сребърен медал от държавното първенство.

"bTV" показа впечатляващото постижение на родния сноубордист, който месеци след бронзовия си медал от Олимпиадата, се впусна в държавното първенство по жиу жицу в категория до 73,5 килограма.

Преди два месеца той обяви това свое намерение като шега, но действително се яви на първенството и достигна до самия финал, където вече бе дисквалифициран.

Оказа се, че той е напуснал очертанията на татамито със своя съперник на гръб при изпълнение на техника. Нещо, което е забранено от правилата и също така нещо, което самият Замфиров не подозираше.

Сноубордистът не бе докрай запознат с малките детайли от правилника на този спорт, но това не му попречи да вземе сребърен медал от държавното първенство.

Пред "bTV" той сподели:

"Той не ме душеше, ама ми беше некомфортно на врата и излязох навънка, за да ме върнат. Той няма как да ме удуши докато съм прав, това е физически невъзможно, трябва да се наведа. И си викам, че ако изляза те ще ни върнат, защото ми се стори логично. Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника.

На татамито аз тренирам страхотно за сноуборда, колкото и налудничаво да звучи. Взривността, пластичността, които ми дава жиу жицуто, балансът, който ми дава джудото, са изключително важни в сноуборда. Аз смятам, че сноуборд знам как се кара. Да развивам други физически качества и психиката си на състезания е доста по-полезно

Аз съм джудист от над 15 години. Бил съм на стотици състезания и хиляди тренировки. Всъщност моята култура като спортист и психиката ми като спортист са дошли по-скоро от бойните спортове и ги прилагам директно в сноуборда".

Дир.бг