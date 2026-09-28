Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките (НАН) в центъра на Киев.
Президентът на НАН Анатолий Загородний съобщи, че двама академици са загинали, а още няколко са в неизвестност.
Кметът на украинската столица Виталий Кличко написа в канала си в Телеграм, че трима души са ранени.
"В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото", добави той.
Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев.
По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ.
Дир.бг
КоментариДобави коментар