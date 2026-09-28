За първи път в историята на Нидерландия лекар е приложил законна евтаназия на неизлечимо болно дете под 12-годишна възраст, съобщава NL Times. Случаят касае дете на близо 2 години, страдало от множество тежки заболявания, чийто живот е бил прекратен в края на 2025 г.

За безпрецедентната процедура е съобщила министърът на здравеопазването Софи Херманс в официално писмо до нидерландския парламент, предава обществената медия NOS.

Малкият пациент е бил роден преждевременно - едва в 26-ата гестационна седмица. Впоследствие детето развило тежки мозъчни увреждания, детска церебрална парализа и зрителни увреждания, съчетани с чести епилептични пристъпи, които не са се повлиявали от медикаменти. Това го е оставяло в състояние на постоянен стрес и безсъние, като същевременно натрупването на секрети в белите дробове е правело дишането и преглъщането му изключително мъчителни.

Специалната надзорна комисия е направила заключение след проверка, че медикът е действал с дължимата грижа и при стриктно спазване на закона.

"Всички аспекти на "човешкото съществуване" - двигателни умения, поведение и личност - бяха тежко увредени без изглед за подобрение. Родителите и лекарят бяха напълно убедени, че детето страда непоносимо и без перспектива за облекчение", посочват експертите.

Докладът е предаден на Прокуратурата на Нидерландия (OM), която трябва да направи окончателна преценка, като се очаква срещу лекаря да не бъдат повдигани обвинения.

Професорът по педиатрични палиативни грижи в Университетския медицински център в Грьонинген Едуард Верхаген е коментирал пред RTL Nieuws, че това решение дава ясни насоки за медицинското съсловие в бъдеще:

"Евтаназията винаги е изключително трудна стъпка за един лекар. Човек не се обучава за това и психологическият праг е огромен. Но когато видиш, че страданието е толкова жестоко и няма друг начин да го прекратиш, освен като позволиш на детето да умре, тогава си готов да направиш тази крачка. Медикът обаче е поставен в трудното положение да извърши процедурата и след това да чака с месеци дали прокуратурата ще започне разследване срещу него."

Казусът стана възможен благодарение на законодателна реформа от 2024 г., която разреши евтаназията за деца между 1 и 12 години при терминални състояния с непоносими мъки, често свързани с вродени аномалии или метаболитни заболявания.

Дотогава евтаназията в страната беше достъпна само за новородени бебета и за подрастващи над 12 години. За децата в междинната възраст от 1 до 12 години единствените законни опции бяха палиативната седация или спирането на храната и течностите, за да им се позволи да "умрат по естествен път", припомня NOS.

При разширяването на закона властите прогнозираха, че той ще обхваща не повече от пет деца на година, като това остава първият и единствен приложен случай досега.

dir.bg