Кметското ръководство в Шумен обмисля изграждането на нова входно-изходна артерия в източната част на града, която да е частично върху река Поройна. Целта е улица „Индустриална“ след бившия химически завод „Панайот Волов“ да продължи направо в посока кръстовището на Старата Мототехника и бул. „Симеон Велики“.

Темата за покриването на реката бе повдигната в приемния ден на кмета Христо Христов от Красимир Атанасов от Дибич.

"Това е нещо, което отдавана го мислим. Идеята е да направим още един вход към Шумен, за да разтоварим максимално пътния трафик в града и това може да стане чрез вход от стария химически завод и „Лавена“. Най-добрият вариант е да се покрие Поройна, както вече имаме опита в западната й част. Въпросът е, че ресурсът, който е необходим, за да покрием реката от моста на Старата Мототехника до края на кв. „Тракия“, е огромен. Опитахме се да го вкараме по така наречените КИТИ, но ресурсът излезе много сериозен. Ще следим новия програмен период, който се отваря през 2028 година“, каза кметът Христо Христов.

Той уточни, че друг проблем пред плана е фактът, че по трасето има и частни имоти, които е необходимо да бъдат отчуждени, а това ще отнеме време.

Красимир Атанасов предложи на кмета списък с още 9 предложения за подобряване на социалната среда в Шумен и Дибич. Сред тях бяха предложение за изграждане на тротоар в началото на пътя към Паметника, увеличаване на видеонаблюдението в града, ремонт на подлеза на Автогарата и др.

По време на приемния ден стана ясно още, че бившият морски капитан Красимир Атанасов е автор на стотиците жълти указателни табелки по пътеките на Шуменското и на Мадарското плато.

ШУМ.БГ