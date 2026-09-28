Кметското ръководство в Шумен обмисля изграждането на нова входно-изходна артерия в източната част на града, която да е частично върху река Поройна. Целта е улица „Индустриална“ след бившия химически завод „Панайот Волов“ да продължи направо в посока кръстовището на Старата Мототехника и бул. „Симеон Велики“.
Темата за покриването на реката бе повдигната в приемния ден на кмета Христо Христов от Красимир Атанасов от Дибич.
"Това е нещо, което отдавана го мислим. Идеята е да направим още един вход към Шумен, за да разтоварим максимално пътния трафик в града и това може да стане чрез вход от стария химически завод и „Лавена“. Най-добрият вариант е да се покрие Поройна, както вече имаме опита в западната й част. Въпросът е, че ресурсът, който е необходим, за да покрием реката от моста на Старата Мототехника до края на кв. „Тракия“, е огромен. Опитахме се да го вкараме по така наречените КИТИ, но ресурсът излезе много сериозен. Ще следим новия програмен период, който се отваря през 2028 година“, каза кметът Христо Христов.
Той уточни, че друг проблем пред плана е фактът, че по трасето има и частни имоти, които е необходимо да бъдат отчуждени, а това ще отнеме време.
Красимир Атанасов предложи на кмета списък с още 9 предложения за подобряване на социалната среда в Шумен и Дибич. Сред тях бяха предложение за изграждане на тротоар в началото на пътя към Паметника, увеличаване на видеонаблюдението в града, ремонт на подлеза на Автогарата и др.
По време на приемния ден стана ясно още, че бившият морски капитан Красимир Атанасов е автор на стотиците жълти указателни табелки по пътеките на Шуменското и на Мадарското плато.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Той две дупки на паркинга на общината не може да запълни 3 години стана, нов булевард щял да прави. Май не всички луди са в лудницата
Анонимен
кмете само този човек е решил да дойде при теб. Замисли се колко си безценен за хората и полезен ....
Анонимен
То това го има като идея от 30г но никой не се захвана с него . Идеята беше от маслобоината до бай Данчо , това е ул Вапцаров, вие сега сте го удължили почти двойно.
От Западен Шумен
ПАРАЛИЗИРАН СЪМ ! Невероятно визионерство на Общинската администрация, какъв интелектуален ресурс се използва докато 10 метра асфалт няма както трябва по цялата улична мрежа. Затвърждавам убеждението си, че тези хора не живеят в града, а по скоро в Балон от илюзии. Поздрави !
Анонимен
Аз предлагам да се съгласим с идеята на кмета за изграждане на нов булевард като се покрие реката и като го завършат кмета да може да го стесни.
Тоя човек с тия стесняванияби разширявания да не е професор по шеф и кройка се чудя!?
Анонимен
Абе аланкоолу... ти за ци*анския мост подписа проект за 3 милиона евро за ново кръгово...Дето е нищо и никакво проектче, а този "мега" проект колко ще трябва да е по тези сметки 200 милиона евро?
И кое му е новото на изхода?? Нали и сега си го има покрай ЖП линията и Сердика и тн?
Кой ще го плаща това... я слизай на земята
Анонимен
Няма нужда от такъв булевард. По-скоро трябва да направят кръстовището та ул. Индустриална с околовръстния път на две нива. И другото - да довършат ул. Вапцаров в западния край.
Анонимен
Не е хубаво да се покриват корита на реки,не се знае ,знаели се,примери много!
Боже, Боже
Една пешеходна пътека няма боядисана! В града - мръсотия, треви и мизерия! В Градската градина - окосена тревата около цветята. а вътре в лехите - цветята не се виждат от плевели. Как пък на никого не му направи впечатление! Ама кой да се занимава с детайли?! Грандиозни проекти им дай на тях!