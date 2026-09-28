SpaceX успешно изстреля мегаракетата Starship от базата "Старбейс" в Тексас. Малко след старта един от общо 33-те двигателя спря да работи, без това да попречи на началната фаза на мисията. Няколко минути след старта първата степен, наречена Super Heavy, се приводни успешно.

От SpaceX обаче обявиха, че обмислят дали да продължат по план, извеждайки ракетата за първи път в орбита. 22 минути след старта компанията на Илон Мъск даде зелена светлина за преход към орбитална траектория. След кратък рестарт на двигателя орбиталната височина бе достигната успешно.

Това е 14-ият тестов полет на Starship, но първият, при който SpaceX ще опита да вкара кораба в орбита. Предишните 13 мисии следваха суборбитални траектории.

При успех Starship ще се издигне до около 275 километра над Земята и ще направи приблизително шест обиколки на планетата. Цялата мисия трябва да продължи близо 10 часа. След това корабът ще извърши контролирано навлизане в атмосферата и ще се приводни в Тихия океан западно от Чили.

На борда ще има 26 спътника Starlink V3. Те трябва да бъдат изведени в ниска околоземна орбита около половин час след изстрелването. Това ще бъде първото използване на Starship за извеждане на оперативен товар в орбита.

Особено важна част от мисията ще бъде първото орбитално запалване на двигател на Starship. То трябва да коригира траекторията на кораба и да го постави в подходяща орбита.

Предишният 13-и тестов полет през юли показа както възможностите на системата, така и слабостите ѝ. Starship успешно изведе 20 спътника, но при опита за кацане на ускорителя Super Heavy са се запалили само 10 от 13-те двигателя Raptor. Това доведе до твърд удар и разрушаване на ускорителя.

За Flight 14 SpaceX е направила промени по Super Heavy. Те трябва да подобрят филтрирането на горивото към двигателите и надеждността при повторното им запалване. Компанията вече проведе и пълна репетиция на обратното броене. При нея системите бяха подложени на предстартово натоварване, без да се стартират двигателите.

Промени има и по самия Starship. Корабът използва подобрен топлинен щит за повторното навлизане в атмосферата. За първи път SpaceX ще използва повторно и два топлинни панела, които са били възстановени след предишен тестов полет. Това е важна стъпка към основната идея зад Starship - цялата система да може да бъде използвана многократно.

Досега SpaceX постепенно тестваше отделни възможности на Starship. Сега за първи път компанията събира в една мисия достигането на орбита, продължителен полет, извеждане на спътници, орбитално запалване на двигател и контролирано завръщане през атмосферата.

Успешното изпълнение на тези задачи е важно и за бъдещите планове на НАСА. Модификация на Starship трябва да участва в лунната мисия "Артемида III" и да осигури кацането на астронавти на Луната.

Starship е замислен и като основна платформа за бъдещите мащабни изстрелвания на SpaceX. Ракетата трябва да може да извежда значително по-големи товари в орбита в сравнение с Falcon 9. Днешният полет ще покаже доколко системата вече е готова за тази роля.

dir.bg