България се намира на прага на появата на сезонния грипен вирус, като случаите на остри респираторни заболявания в страната бележат осезаем скок само в рамките на една седмица. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова пред БНТ.

По думите ѝ към момента грипният вирус все още не е изолиран у нас, но циркулацията на сезонните респираторни инфекции нараства значително.

"Това са вируси, които причиняват остри респираторни заболявания. Най-често рино- и бокавируси при малките деца. Тоест започва с хрема, обикновено няма повишена температура, но тая хрема трудничко си отива. Минава и към, понеже се стичат секретите, към известна кашлица. Освен това имаме аденовируси, те пък причиняват фарингит, конюнктивит много често, а и парагрипни вируси", обясни проф. Христова.

По думите ѝ статистиката показва бързо покачване на заболеваемостта.

"Тоест ние сме на прага вече на появата на грипните вируси. Но броят случаи с остри респираторни заболявания преди няколко седмици постепенно растеше, кривата е нагоре, а сега последната седмица от 840 имаме на 1200 повишение. Да, все още е ниско, заболяемостта беше 25 на 10 хиляди, сега към 35 на 10 хиляди. Но това е една тенденция, която ще се задържи и съответно ще берем плодове на твърде много болни", коментира проф. Христова.

Директорът на НЦЗПБ посочи, че идеалният период за поставяне на противогрипна ваксина са месеците октомври и ноември. Тя отчете растящ интерес към имунизацията и определи като ключова стъпка старта на новата национална програма.

"Така че за първа година имаме нещо много хубаво. Деца до 8 години с безплатна ваксинация и деца до 18, които са с хронични заболявания. Но трябва да имаме предвид, че в световен мащаб противогрипните ваксини са недостатъчни и се надпреварват всички рано при това да заявяват количества и, разбира се, големите пазари имат предимства. А с националната програма ние също ставаме по-голям пазар, така че също ще ни се обърне повече внимание и ще имаме повече ваксини. И хубавото е, че тази ваксина доказва своята ефикасност, безвредност и че всъщност към нея има много голям интерес", отбеляза проф. Христова.

При децата родителите масово предпочитат назалната ваксина заради по-лекото ѝ понасяне, но и инжекционната форма осигурява надежден имунитет.

Проф. Христова обърна специално внимание на бъдещите майки, при които все още се наблюдават необосновани притеснения.

"При бременните има и до голяма степен има и някаква отживелица - един вид не пипайте бременните, нищо не правете, нищо да не пият, нищо да не им се слага. Обаче, примерно ваксината за респираторно-синцитиален вирус. Ние нямаме друг вариант да предпазим новороденото в първите му месеци от живот, ако не ваксинираме майката в последния триместър, така че тя да предаде антителата и те да го защитават. По същия начин, разбира се, и за грипа. И мисля, че крачка по крачка, така малко бавничко при нас, инертно, но мисля, че набира скорост и това знание колко е важно всъщност бременната да се ваксинира, за да предпази детето в ранните му месеци на живота", добави директорът на НЦЗПБ.

Освен ваксинацията, проф. Ива Христова подчерта водещото значение на съня, движението и пълноценното хранене за естествения имунитет. Тя предупреди да не се прекалява с имуностимулатори и синтетични витамини особено при децата.

Хранителните добавки не трябва да се приемат непрекъснато и не могат да заменят здравословния начин на живот. При малките пациенти няма нужда от агресивно форсиране на имунната система, а ако едно дете боледува често и преминава от една инфекция в друга, трябва задължително да се потърси първопричината от специалист, добави проф. Христова.

Dir.bg