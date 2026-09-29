Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили на Русия се увеличава с 15 500 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е четвъртото му решение от този род през тази година.

Указът на Путин идва в момент, когато както Москва, така и Киев понасят все по-големи загуби във войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години и половина.

В указа не се посочва причината за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности.

"Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се казва в указа.

Путин вече бе подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли тази година. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужещи.

Настъплението на руските сили на бойното поле се забави тази година, като широко разпространеното използване на дронове на фронта прави почти невъзможни бързите и масирани маневри на войските.

Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация, което Путин определи като украинска "дезинформация".

Руският президент за последно беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня АФП.

На този фон украинският президент отново Володимир Зеленски заяви днес, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, позовавайки се на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

От месеци се спекулира относно нова мобилизация в Русия, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Досега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения.

Зеленски съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия.

"В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия", допълни той.

Според него Русия плаща за това с технологии. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип "Шахед" с техническа подкрепа от Русия.

"Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света", подчерта Зеленски.

Дир.бг