Украйна проведе мащабна сухопътна офанзива, в която за първи път наземни бойни роботи са използвани като част от цялостната система на настъплението. Операция "Вивалди" в Донецка област комбинира роботизирани машини, дронове, артилерия и радиоелектронна борба.

Според Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна това е първото известно използване на въздушен десант на наземни роботи във военна операция. Тежки безпилотни летателни апарати са доставяли колесни и верижни машини на повече от 10 км зад руските позиции. Там роботите са атакували складове за боеприпаси, комуникационни центрове и позиции на пехотата.

Тактиката, наречена "Грифон", е разработена от подразделението NC13 NRK с подкрепата на батальона за безпилотни системи на 3-та щурмова бригада. Роботите са използвани и за разминиране. Според украинския корпус те са разчистили над 30 км територия по време на операцията.

Друга важна задача е била логистиката. Роботизираното подразделение "Wolli" на 125-а отделна тежка механизирана бригада е извършило повече от 1100 мисии. Машините са доставяли вода, боеприпаси и лекарства, евакуирали са ранени и са преминавали през маршрути, които са твърде опасни за хората.

Част от роботите са въоръжени с картечници и автоматични гранатомети, а други са превърнати в машини камикадзе. Използвани са и стари бронетранспортьори БТР-60 като платформи за роботизирани атаки. Преди време подобни машини бяха предоставени на Украйна от България.

С тяхна помощ Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна е освободил населените места Нове, Ридкодуб и Катеринивка и е възстановил контрола над Карпивка и Новомихайловка.

"Противникът беше убеден, че основното направление на атаката ще бъде Шандрихолове-Зелена Долина. Това ги принуди да изразходват резервите си в безсмислени контраатаки там. Руснаците пропуснаха истинския удар, който беше насочен към превземането на Нове", заяви бригаден генерал Андрей Белицки.

Загубите на руските сили възлизат на около 2000 военнослужещи, а над 250 руски войници са били пленени. С това е приключил третият етап на операция "Вивалди", който украинските военни определят като повратен момент за цялата офанзива.

"Руски военнослужещи са се предали на цели групи, сред тях офицери, оператори на дронове и артилеристи", заявяват украинските военни.

"Този дрон не се страхува и за разлика от хората, ние не се страхуваме да го загубим. Той прави войната по-безопасна за нашите войници", казва пред "Гардиън" Дарвин, командир на 2-ри механизиран батальон на Трети армейски корпус.

За да защитят роботите и техните оператори, украинските сили са използвали мащабна система за радиоелектронна борба. Тя е откривала и заглушавала руски дронове. Според заместник-командира на корпуса Максим Жорин системата е прекъснала около 20 000 полета на руски дронове през първия етап на "Вивалди".

Институтът за изследване на войната отбелязва, че комбинацията от радиоелектронна борба и информационно затъмнение е помогнала на Украйна да запази елемента на изненада.

Роботите са само един елемент от операцията. Украинските сили са атакували руска логистика, складове и позиции на оператори на дронове. Разузнаването, безпилотните системи, артилерията и пехотата са действали като единна система.

Според украинските военни подготовката за "Вивалди" е продължила повече от шест месеца. Първоначално Трети армейски корпус е стабилизирал фронта и е ограничил руските инфилтрации. След това са били променени командни структури и са интегрирани различни бойни и разузнавателни подразделения.

Украинските сили са си върнали още 51 кв. км територия. Така общата площ на отвоюваните земи от началото на настъплението достига 176 кв. км. Тези териториални придобивки са скромни, тъй като една от по-малките български общини, като Пирдоп, имат площ от около 150 кв.км.

Въпреки това, военният анализатор Иван Тимочко заявява пред "Канал 24", че операция "Вивалди" продължава и пълният ѝ мащаб вероятно ще стане ясен едва след години.

Значението на операцията обаче не е само в завзетата територия. "Вивалди" показва бъдещето на войната. В него роботите поемат все по-голяма част от задачите на бойното поле. Те атакуват, разминират, доставят припаси и евакуират ранени, докато хората действат зад тях.

Дир.бг