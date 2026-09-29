Пътуванията на български граждани зад граница през август са се увеличили с 3,5% спрямо същия месец на миналата година и достигат 1 116 200, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Ръст е отчетен при пътуванията по всички наблюдавани цели.

Очаквано за летния сезон, повече от половината пътувания - 56% - са били с цел почивка и екскурзия. Пътуванията с други цели представляват 32,5%, а служебните - 11,5%.

Гърция и Турция остават най-предпочитани

Най-много българи са пътували до Гърция - около 321 600 души. На второ място е Турция с около 288 500 пътувания.

Сред петте най-предпочитани дестинации влизат още Румъния - около 78 900 пътувания, Сърбия - около 72 400, и Германия - около 67 300.

Значителен брой пътувания са регистрирани и към Италия, Франция, Австрия и Испания.

По-малко чужденци са посетили България

При посещенията на чужди граждани тенденцията е обратна. През август България е посетена от 2 221 200 чужденци - с 2,1% по-малко спрямо същия месец на 2025 г.

Бизнес пътуванията намаляват с 5,5%, а посещенията с цел почивка и екскурзия - с 3,9%. Единствено пътуванията с други цели отчитат ръст - с 0,5%.

Гражданите на Европейския съюз представляват 58,9% от всички чужденци, посетили България през август - над 1,3 млн. души.

Най-голям дял сред тях имат румънците, които формират над 32% от посещенията на граждани от ЕС.

От други европейски държави извън ЕС са регистрирани над 741 000 посещения, или 33,4% от всички. Най-голям е броят на посетителите от Турция - около 346 500.

Румънците са най-многобройните чуждестранни посетители

Общата класация се оглавява от гражданите на Румъния с около 419 200 посещения през август.

Следват Турция с около 346 500, Германия с около 212 400, Украйна с около 174 600 и Полша с около 111 600 посещения.

Днес.бг