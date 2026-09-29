Египет играе днес с Южен Судан в квалификационен мач за Купата на Африка, но в групата за пътуването не попадна звездата Мохамед Салах. В страната първоначално имаше паника - да не би асът да е контузен? Но не това е причината за отсъствието му.

Оказва се, че между щаба на египетския национален отбор и Салах има договорка, която не е нова. Той да не играе в двубои на тима, които са на изкуствено игрище. А това в Джуба е именно такова.

"Треньорският щаб прецени, че това е напълно разумен подход и Мохамед Салах няма да вземе участие в мача", написаха от федерацията на сайта си.

Не е ясно кога е влязла в сила договорката, но местни медии пишат, че тя е заради желанието на треньорите и самия играч да се запази здравето му. Салах е на 34 години, а в последните 12 месеца за първи път имаше проблеми с мускулни контузии и оплаквания от такива в колене и глезени.

Но е факт - Египет излезе в квалификационен мач без звездата си, за да пази здравето му.

Дир.бг