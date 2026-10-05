Турция завърши изграждането на 153-километровия участък от високоскоростната железопътна линия между Черкезкьой и Капъкуле, достигайки до границата с България. Участъкът ще бъде официално пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в. "Тюркийе", цитиран от БТА.
"Разширяваме мрежата си от високоскоростни влакове от Черкезкьой до Капъкуле, чак до границата с Европа", заяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. По думите му с въвеждането на линията градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин ще бъдат включени в мрежата на високоскоростните влакове.
Железопътната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози. Тя се изгражда от 2019 г. с финансиране от Турция и Европейския съюз и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км/ч.
Проектът е част от по-голямата линия Халкалъ-Капъкуле, която трябва да свърже Истанбул с българската граница при Капитан Андреево.
След завършването на цялото трасе времето за пътуване между Халкалъ в Истанбул и Капъкуле ще бъде намалено от около 4 часа на 1 час и 30 минути. При товарните превози пътуването ще се съкрати от 8 часа и 30 минути на около 3 часа и 30 минути.
Уралоглу уточни, че строителните дейности по останалите участъци от линията Халкалъ-Капъкуле продължават.
Новата железопътна връзка има значение не само за пътническия транспорт между Турция и България, но и за товарните потоци между Турция и европейските държави, тъй като трасето достига до една от основните сухопътни и железопътни връзки между Турция и ЕС.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
А в БГ, ще бъде завършена през 2035, ама още не е сигурно де 😆
Анонимен
Чорапа ще направи ли високоскоростен влак,или само борчове ще тегли?
2020
Ами човека си работи, всички го заплашваха, че ако не се подчинява ще му сринат лирата, но той не им обръща внимание. Направи си скоростната линия и сега тя стига къде? До границата с "прогресиращата" Европа, където влаковете още вървят с 20 км/ч. А ние все още не можем да се нарадваме, че сме в клуба на богатите.
Анонимен
Хал хабер си нямате. Скоростната линия София - Пловдив - Свиленград е изградена с пари от Европейския съюз. Остава новият участък около Елин Пелин София, трябва да се довърши един дълъг нов тунел, който някакви испанци са объркали.
Скоро ще бъде довършен и скоростният участък София - Пловдив - Бургас. В Южна България се работи здраво от години.
Анонимен
До първият анонимен, забравил си........да сложиш една 0 най отзад. Така ще е най точно.
Анонимен
Машала сега да продължи линията до Делиормана че и за нас да има келепир.
Анонимен
Газ с 300 и се блъска в БГ...