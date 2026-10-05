Турция завърши изграждането на 153-километровия участък от високоскоростната железопътна линия между Черкезкьой и Капъкуле, достигайки до границата с България. Участъкът ще бъде официално пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в. "Тюркийе", цитиран от БТА.

"Разширяваме мрежата си от високоскоростни влакове от Черкезкьой до Капъкуле, чак до границата с Европа", заяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. По думите му с въвеждането на линията градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин ще бъдат включени в мрежата на високоскоростните влакове.

Железопътната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози. Тя се изгражда от 2019 г. с финансиране от Турция и Европейския съюз и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км/ч.

Проектът е част от по-голямата линия Халкалъ-Капъкуле, която трябва да свърже Истанбул с българската граница при Капитан Андреево.

След завършването на цялото трасе времето за пътуване между Халкалъ в Истанбул и Капъкуле ще бъде намалено от около 4 часа на 1 час и 30 минути. При товарните превози пътуването ще се съкрати от 8 часа и 30 минути на около 3 часа и 30 минути.

Уралоглу уточни, че строителните дейности по останалите участъци от линията Халкалъ-Капъкуле продължават.

Новата железопътна връзка има значение не само за пътническия транспорт между Турция и България, но и за товарните потоци между Турция и европейските държави, тъй като трасето достига до една от основните сухопътни и железопътни връзки между Турция и ЕС.

Дир.бг