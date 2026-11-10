Ето и аргументите „за“ — всичко, което трябва да знаете, преди да решите: факти, цифри и източници

С годишен ръст на цените от 15,5% България е на второ място в Европейския съюз по поскъпване на жилищата. Затова най-важният въпрос не е дали да инвестирате в имот, а къде парите ви ще работят най-добре — и къде имотът ще ви носи стойност и като място, на което бихте живели и почивали.

Защо имот — и защо сега

Парите в банката реално губят стойност: новите срочни депозити в евро носят около 1,4% годишно, а инфлацията през септември 2026 г. е 5,7% . В същото време индексът на цените на жилищата на Евростат е на рекордно ниво — близо три пъти над базата от 2015 г. Кредитът е достъпен: средната лихва по новите жилищни кредити е 2,41% , а България е с втората най-ниска лихва в еврозоната. Цената, кредитът и наемът са в една валута, а за купувачите от другите 20 страни с евро няма валутен риск. Неслучайно 35% от търсенията на чужденците са за имоти по Черноморието.

Имотът пази стойността на парите и в същото време може да носи доход.

Морето срещу столицата: сходен ръст, по-ниска цена

Бургас расте почти в крак със столицата, но купувачът влиза на по-ниска цена и получава по-висока доходност от наем.

Бургас — град, който хората избират

Колкото по-добър е градът, толкова по-ценен е имотът. Докато населението на България намалява, област Бургас е една от само петте в страната, в които населението расте. През 2025 г. тук са се заселили нетно 5 101 души — 1,3 на всеки 100 жители, повече от София, Варна и Пловдив. 807 души са дошли от столицата — повече, отколкото от Варна и Пловдив, взети заедно.

Свързаност. Половината градски автобуси са електрически , билетът се плаща и с банкова карта, а Бургас е първият в България с общинска система за велосипеди под наем. Летището предлага над 70 направления и целогодишни полети до София, а магистрала „Тракия“ стига до столицата за около 3 часа.

Образование. Градът се превръща в образователен хъб с 2 университета и 5 филиала, а в квартал „Хоризонт“ се строи Студентски кампус за около 43 млн. € с откриване през 2028 г. ППМГ е с 5,67 на матурата по български език и 5-о място в страната по математика. И не на последно място — достатъчно места в детските градини , докато в София недостигът е около 10 000 .

Здраве. Тук работят много здравни заведения, включително първата многопрофилна детска болница в България, а университетът има Медицински факултет и колеж, които подготвят кадри на място.

Качество на живот. Морската градина, над 220 обновени детски площадки, бъдещият крайбрежен парк „Екотон“ на 140 декара, новият крайморски център и „градът на поетите, художниците, актьорите и музикантите“ с култура през цялата година. През май 2027 г. Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ .

Работа и инвестиции. Новият дълбоководен кей за над 46,8 млн. € прави пристанището хъб за контейнерни превози, в Индустриалния парк се установяват нови компании, аутсорсинг секторът е създал над 500 работни места, а България издава визи за дигитални номади.

Хората идват в Бургас, за да живеят, учат и работят — а това означава устойчиво търсене на жилища и за покупка, и за наем.

Grand Plaza Residences : градът и морето на една крачка от дома. В квартал „Хоризонт“ DAS Capital изгражда Grand Plaza Residences — по думите на инвеститора, първата жилищна сграда в България с топла връзка към търговски център. Живущите стигат до Grand Plaza Mall и над 90 търговски и обслужващи обекта — супермаркет, аптека, банки, кино, ресторанти, фитнес — без да излизат навън. Комплексът е от затворен тип, с 24/7 видеонаблюдение, паркова зона, детски площадки, медицински център и двуетажен подземен паркинг. Наблизо са Парк „Велека“ и Минерални бани, а бъдещият Студентски кампус в квартала ще привлича преподаватели и специалисти от технологичните компании — стабилно търсене за собствениците, които отдават под наем.

Доход, кредит и данъци накратко

За точните суми във вашия случай, моля, обърнете се към нотариус или счетоводител.

Столица или море?

Бургас предлага сходен ръст на цените, по-ниска входна цена и по-висока доходност от наем — и е място, където можете да живеете, да почивате и да се връщате по всяко време на годината. Grand Plaza Residences добавя към това и своето най-голямо предимство: всичко нужно за удобен живот е на една крачка от дома, без да губите време в логистика.

Повече можете да научите на plazaresidences.bg или в офиса за продажби в Grand Plaza Mall, ниво 0, бул. „Транспортна“ 31, Бургас.

Инвестирайте разумно!

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