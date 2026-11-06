Чист автомобил, професионална грижа и конкурентни цени – това предлага новооткритият автокомплекс Dino Wash в Шумен, а специалното предложение към шофьорите е 20% отстъпка на почистването всяка събота.

Клиентите могат да разчитат на стандартно външно и вътрешно почистване, прецизен детайлинг с висококачествената италианска автокозметика MA-FRA и разнообразни автосервизни услуги. А за тези, които държат на редовната грижа за автомобила си, има и допълнителен бонус – при пет комплексни почиствания шестото е безплатно.

В автомивката се предлага ръчно почистване на малки автомобили, джипове и бусове, като персоналът може да обслужва до три автомобила едновременно. За ежедневната поддръжка на автомобила и по-задълбоченото почистване на интериора се използва професионалната техника на Kärcher.

Автокомплексът вече обслужва и корпоративни клиенти, като предлага възможност за дългосрочно партньорство с пакетни цени при гъвкави условия.

Dino Wash предлага прахосмукачка, пране на седалки и тапицерия, основно почистване на мокети и багажник, почистване на таблото, пластмасовите елементи и стелките.

Сред допълнителните услуги са миене на двигател, почистване с пара, полиране на фарове и пране на килими.

Специално внимание е отделено на детайлинга – услуга за цялостно и прецизно почистване, при която се обработват различни повърхности и елементи на автомобила. За целта се използват специализирани продукти, съобразени с особеностите на почистваните повърхности.

Освен автомивка, Dino Wash разполага и с автосервиз, в който се извършват различни дейности по поддръжката и ремонта на автомобила.

Сред услугите са смяна на масла и филтри, ремонт на ходова част, смяна на съединители и ремъци, както и други автомобилни ремонти.

Така собствениците на автомобили могат да разчитат на едно място както за поддържането на добрия външен вид на колата си, така и за необходимите сервизни дейности.

Допълнително удобство е възможността автомобилът да бъде взет от адрес на клиента за измиване или обслужване в сервиза.

Зад създаването на Dino Wash стои дълъг път, упорит труд и желанието на собственика му Иван Иванов да изгради собствен бизнес в родния град.

Той споделя, че не е спирал да работи и да следва целите си, докато успее да създаде място, в което качеството на услугите и достъпните цени да бъдат водещи приоритети.

Dino Wash работи без почивен ден и предлага цялостна грижа за автомобила.

Намира се на ул. „Никола Вапцаров“ 6 /кв. „Тракия“/ в Шумен.

Запазете своя час на телефон 0896 769 562

Повече информация и актуални предложения ще откриете във Facebook страницата на Dino Wash.

Можете да ги намерите и в Инстаграм и Tik Tok.

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