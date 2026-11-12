Вечерите в Mimosa Brunch & Dinner стават още по-приятни. От 20 ноември ресторантът в шуменския квартал Дивдядово добавя към вкусната храна и уютната атмосфера още една съставка за добро настроение – жива музика всеки петък и събота от 19:00 до 22:00 часа.

Новото предложение е част от идеята на собствениците Камелия Кирилова и Васил Пенчев да превърнат Mimosa не просто в ресторант за вкусна храна, а в предпочитано място за срещи, приятни вечери и споделени моменти.

„Погрижили сме се да осигурим професионално дуо, което, вярваме, ще задоволи вашия изискан вкус и ще добави щипка настроение към добрата свежа храна, предлагана в заведението“, споделят Камелия и Васил.

Музикални вечери с Данаил Петков и Владислава Георгиева

За доброто настроение на гостите ще се грижат Данаил Петков и Владислава Георгиева от Музикално студио D&V – музиканти с дългогодишен сценичен опит, които набират популярност и в социалните мрежи.

Данаил е китарист, преподавател по китара и вокалист на шуменското рок трио Zavera, чиито авторски песни привличат все повече почитатели. Владислава е преподавател по пиано и изпълнител на поп, рок и джаз музика.

Заедно двамата ще допълват атмосферата в Mimosa с изпълнения на живо, превръщайки петъчните и съботните вечери в още един повод за среща с приятели или романтична вечеря.

„Комбинацията от качествена храна, отлично обслужване и хубава музика е ключът към перфектното преживяване, в което всички сетива ще бъдат докоснати“, уверяват Камелия и Васил.

Четири празнични менюта за семейни и фирмени празници

С наближаването на празничния сезон Mimosa Brunch & Dinner подготвя и нови предложения за всички, които планират семейно събиране, фирмено парти или специален повод.

От 20 ноември ресторантът предлага четири варианта на празнично меню – „Класик“, „Избор“, „Премиум“ и „Сигничър“. Те допълват сезонното меню, което е в сила от 1 октомври, и дават възможност на гостите да изберат подходящ вариант според предпочитанията и бюджета си.

„Надяваме се да удовлетворим изискания ви вкус за вашите семейни или фирмени тържества. Не разчитайте на случайността – резервирайте си дата и меню и си осигурете вълшебен празник с Mimosa. Очакваме ви!“, отправя покана Камелия.

Към празничните предложения ресторантът добавя и селекция от отлични местни и вносни вина, които да допълнят вкусовото преживяване.

Свежа храна, авторски рецепти, както винаги, а четвъртък е за любителите на бургерите

Освен музикалните вечери и празничните предложения, Mimosa предлага и тематична вечер, посветена на бургерите - всеки четвъртък. Сред предложенията са авторският бургер със 100% телешко месо, хрупкав пилешки бургер и по-нестандартният вариант със сьомга.

„Можете да ги консумирате в ресторанта или да си ги отнесете вкъщи. За прекалено заетите предлагаме и доставка по домовете!“, припомня Васил.

Независимо от новите предложения, философията на ресторанта остава непроменена – прясна храна, сезонни продукти и внимание към всеки детайл.

„Всяко ястие е разработено по собствени рецепти, за да изненада клиента и да бъде преживяване само по себе си. Използваме само местни пресни продукти, подбрани меса, сирена и свежи подправки, работим със сезонни плодове и зеленчуци“, допълва Камелия.

Вкусът на Mimosa и извън ресторанта – кетъринг за всеки повод

Още една възможност предлага Mimosa Brunch & Dinner за своите клиенти – кетъринг за лични и професионални събития. Независимо дали става въпрос за семеен празник, рожден ден, фирмено събиране или друг специален повод, екипът на ресторанта е готов да пренесе вкуса на Mimosa и извън заведението.

И тук водеща остава философията на Васил и Камелия – прясно приготвена храна, качествени продукти и внимание към детайлите, за да могат домакините да се насладят на празника заедно със своите гости.

А с живата музика през уикенда, тематичните вечери, празничните менюта и кетъринг услугите Васил и Камелия продължават да развиват идеята, с която създадоха ресторанта – да предложат на шуменци не просто вкусна храна, а приятни преживявания и повече поводи да бъдат заедно.

Ако все още не сте открили Mimosa Brunch & Dinner, предстоящите музикални и празнични вечери са чудесен повод да го направите.

Mimosa Brunch & Dinner – Свежото място за срещи.

Кв. Дивдядово, ул. „Фридрих Енгелс“ 1

Зимно работно време (с изключение при фирмени или семейни резервации за вечеря)

Неделя - Сряда: 9 - 17 ч.;

Четвъртък 9 - 22 ч.;

Петък и Събота 9 - 23 ч.;

Телефон за резервации: 087 774 4786

Сайт: https://mimosarestaurantbg.com/

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