Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че няма пряка връзка между внезапното изтегляне на американските бомбардировачи от използваната от Пентагона британска военновъздушна база във Феърфорд, Англия, и предполагаемия заговор с участието на Иран за терористичен акт срещу този военен обект, предаде Ройтерс. Това е предпочитаната от Вашингтон европейска база за бомбардировачи, като в последно време е използвана за американски удари срещу Иран, уточнява агенцията.

На 27 септември британската полиция обяви, че петима мъже са арестувани близо до базата на Кралските военновъздушни сили във Феърфорд по подозрение в подготовка на терористични актове. По-рано иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) бе обявил, че този авиогарнизон е негова легитимна цел, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не бих свързал пряко това (предполагаемия заговор - бел. ред.) с предприетите ни действия", заяви Рубио в отговор на журналистически въпрос относно причината за изтеглянето на бомбардировачите Б-1. "Министерството на отбраната постоянно пренасочва ресурси там, където е необходимо", добави той.

Макар и много неща покрай ареста на петимата заподозрени, които впоследствие бяха освободени под гаранция, да остават необяснени, министър-председателят на Великобритания Анди Бърнам заяви, че е вероятно евентуалният заговор във всяка негова версия да е бил подкрепен от Иран, обръща внимание Ройтерс. Според Техеран подобни обвинения са безпочвени.

Рубио посочи днес и че Вашингтон все още е уверен в сигурността на всички свои бази. Авиогарнизонът във Феърфорд, на 145 км западно от британската столица Лондон, е една от малкото подходящи бази извън САЩ за тежки бомбардировачи като Б-1.

Служител на Пентагона потвърди вчера пред Ройтерс, че всички американски бомбардировачи са излетели от Феърфорд и са се прибрали в постоянните си бази в САЩ. Днес представител на НАТО каза за агенцията, че "все още се смята, че Иран представлява сериозна заплаха за активите на САЩ във Великобритания".

В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания разполага със "сериозни индикации" за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията за връзка с предполагаемия план като неоснователни и извика британския посланик в Техеран за обяснения по въпроса.

В. "Уолстрийт джърнъл" първи съобщи, че самолетите са били изтеглени от базата поради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми терористични планове срещу обекта.

Дир.бг