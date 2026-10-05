Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за кандидат за министър-председател на страната. Държавният глава обяви решението си в понеделник вечерта след поредния кръг политически консултации с партиите и парламентарните групи в двореца Котрочени в Букурещ.

Никулеску е дипломат от кариерата, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи. От септември 2022 г. той е и национален координатор на процеса по присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

"През последните четири години той се занимаваше с този процес и в това си качество работеше с институциите на Румъния", подчерта Никушор Дан.

Президентът обясни, че е избрал човек, който според него има най-големи шансове да събере необходимото парламентарно мнозинство.

"Важно е, необходимо е Румъния да има правителство. И то скоро. Има нужда от бюджет за догодина", заяви Дан.

По думите му е получил гаранции, че правителство начело с Никулеску ще запази прозападната посока на Румъния, както и че ще спазва финансовите цели и международните ангажименти, поети от страната.

Дан е дал на номинирания пълна свобода да реши дали бъдещият кабинет да бъде политически или технократски.

"Не мога да обещая чудеса"

Лука Никулеску прие номинацията и заяви, че първата му задача ще бъде да изгради мнозинство, което да подкрепи бъдещото правителство.

"Благодаря за доверието. Приемам тази отговорност с пълното съзнание за трудността на момента. Първата ми мисия ще бъде изграждането на мнозинство, което да гласува правителството", каза той.

Никулеску обеща реалистична програма за управление, като подчерта, че няма да дава неизпълними обещания.

"Не мога да обещая чудеса, мога да обещая сериозност, отговорност, спазване на ангажиментите, ускоряване на реформите", заяви номинираният премиер.

Лука Никулеску е роден на 25 април 1971 г. в Букурещ. Завършил е журналистика в Букурещкия университет, а по-късно е получил магистърска степен по европейска журналистика в Страсбург. В продължение на около две десетилетия работи в медиите. Бил е журналист и главен редактор на румънската редакция на Radio France Internationale, както и водещ и анализатор в телевизионни предавания. Работил е и като кореспондент на френски медии в Румъния. През 2016 г. преминава в дипломацията и е назначен за посланик на Румъния във Франция, като представлява страната и в Монако и Андора. На поста остава до 2022 г. От септември същата година е държавен секретар в румънското външно министерство и координира кандидатурата на страната за членство в ОИСР. През май 2026 г. той съобщи, че Румъния е приключила прегледа в 24 от общо 25 комитета в рамките на процедурата за присъединяване. Никулеску е носител и на няколко отличия, сред които френският Орден на изкуствата и литературата и Легионът на честта в ранг командор, както и Кръстът на кралския дом на Румъния.

Четвърти опит за излизане от кризата

Номинацията идва след месеци на политическа нестабилност. Правителството на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май. Оттогава Никушор Дан направи няколко опита да намери премиер, способен да получи парламентарна подкрепа.

Първоначално беше номиниран евродепутатът Юджен Томак, който впоследствие се отказа от мандата. След него кабинетът, предложен от Адриан Вештя, беше отхвърлен от парламента през юни.

Третият кандидат - евродепутатът от Националната либерална партия Сигфрид Мурешан - също не успя да получи необходимото мнозинство. На 30 септември предложеното от него правителство получи 182 гласа "за", далеч под необходимите 233.

Така Никулеску се превръща в четвъртия кандидат за премиер от началото на политическата криза. Той ще трябва да проведе преговори с парламентарните партии и да представи правителствена програма и състав на кабинет, които да получат подкрепата на парламента.

Според румънската конституция кандидатът за премиер разполага с 10 дни от номинацията, за да поиска вот на доверие от парламента за управленската си програма и състава на правителството. Кабинетът трябва да получи подкрепата на мнозинството от депутатите и сенаторите.

Задачата пред Никулеску е особено важна и заради необходимостта страната да приеме бюджета за 2027 г.

В същото време по време на консултациите различните политически сили дадоха различни сигнали за бъдещото управление. Социалдемократите настояха да участват в решаването на политическата криза, а лидерът на PSD Сорин Гриндяну заяви, че партията иска мандат за съставяне на правителство.

Така Лука Никулеску започва преговори в опит да събере мнозинство за четвърти път да бъде сформирано редовно румънско правителство след падането на кабинета "Боложан".

Дир.бг