Руската столица Москва преживя една от най-големите атаки с дронове за последните 2 години, докато в същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени".

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че общо 650 украински дрона са били използвани тази нощ за атака срещу Московския регион. Голяма част от тях са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към руската столица са били унищожени 105 дрона.

Един човек е бил убит, а шестима са били ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.

Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили.

В същото време Зеленски изтъкна, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.

"Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.

"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция.

Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговориА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо.

"Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.

Дир.бг