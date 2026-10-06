Американският президент Доналд Тръмп даде съгласието си за екзекуция чрез разстрел на извършителя на масово убийство, при което загинаха 13 души във военната база "Форт Худ" в щата Тексас през 2009 г., съобщи говорителят на Пентагона Шон Парнел в Екс, цитиран от Франс прес и БТА.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет "препоръча и президентът Доналд Тръмп одобри осъденият терорист Нидал Малик Хасан да бъде екзекутиран от отряд за екзекуции на американската армия", заяви Парнел.

Датата и мястото на екзекуцията ще бъдат определени по-късно, добави той.

Нидал Хасан, мюсюлманин, роден в САЩ и с палестински произход, откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицински център на огромната база "Форт Худ", за да попречи на войниците да участват във войни, които той смяташе за "незаконни", в Афганистан и Ирак.

Смятан за "вълк единак" на Ал Кайда, той уби 13 души, сред които 12 войници, и рани десетки други.

Ранен от куршум по време на нападението, този бивш военен психиатър днес е частично парализиран.

През 2013 г. Нидал Хасан беше осъден на смърт от военен съд. Тогава той заяви, че е открил стрелба по невъоръжените войници, воден от желанието да защити бунтовниците в Ирак и Афганистан.

Неговата екзекуция ще бъде първата, извършена от отряд за екзекуции на американската армия от 1961 г. насам.

Дир.бг