Американският президент Доналд Тръмп даде съгласието си за екзекуция чрез разстрел на извършителя на масово убийство, при което загинаха 13 души във военната база "Форт Худ" в щата Тексас през 2009 г., съобщи говорителят на Пентагона Шон Парнел в Екс, цитиран от Франс прес и БТА.
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет "препоръча и президентът Доналд Тръмп одобри осъденият терорист Нидал Малик Хасан да бъде екзекутиран от отряд за екзекуции на американската армия", заяви Парнел.
Датата и мястото на екзекуцията ще бъдат определени по-късно, добави той.
Нидал Хасан, мюсюлманин, роден в САЩ и с палестински произход, откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицински център на огромната база "Форт Худ", за да попречи на войниците да участват във войни, които той смяташе за "незаконни", в Афганистан и Ирак.
Смятан за "вълк единак" на Ал Кайда, той уби 13 души, сред които 12 войници, и рани десетки други.
Ранен от куршум по време на нападението, този бивш военен психиатър днес е частично парализиран.
През 2013 г. Нидал Хасан беше осъден на смърт от военен съд. Тогава той заяви, че е открил стрелба по невъоръжените войници, воден от желанието да защити бунтовниците в Ирак и Афганистан.
Неговата екзекуция ще бъде първата, извършена от отряд за екзекуции на американската армия от 1961 г. насам.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Внимавайте с психиатрите! Щот много обичат да ровят в главите и душите на хората, ама и сред тях има мърша. Тъмбс ъп за отряда. Точен мерник и наслука!
ШУМ.БГ
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Анонимен
2001г. - "Ал Кайда стои зад атаката на 11.09". Обявяваме война над Тероризма (над 4 000 000 жертви)
2011г. - "Ал Кайда са наша страна" (в имейл от Дж. Съливан към Х. Клинтън за Сирия).
2025г. - "Лидерът на Ал Кайда / Ал Нусра / ХТШ е нашето момче. Много приветлив, винаги поздравява хората. Ето му подиум в ООН".
Анонимен
Сега ще напрявят холивудски блокбастер за живота, страданията и духовното израстване на ал джулани
Анонимен
Е имат си филм вече - получи и Оскар. За "Белите Каски" : винаги на време, дърпащи тела с едни и същи лица, без маски и хазмати след "поредните" химически атаки със сарин и хлор на правителството в Дамаск по онова време.