Бившият ръководител на германското външно разузнаване Август Ханинг беше задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава, потвърди германската федерална прокуратура, цитирана от световните агенции и БТА.

Новината бе съобщена първо от в. "Билд", цитиран от Ройтерс.

Ханинг беше ръководител на Федералната разузнавателна служба (ФРС) от декември 1998 г. до ноември 2005 г.

Според публикацията прокуратурата твърди, че Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на външното разузнаване и е възнамерявал да я продаде като част от консултантската си дейност.

ФРС и германската федерална прокуратура все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Разследването е започнало, след като са били открити данни за предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцлерството, съобщи "Билд".

Ханинг е бил арестуван в Бад Тьолц-Волфратсхаузен в Южна Германия. Арестуван е и негов бивш помощник, идентифициран само като Манфред Д.

Прокуратурата не е разкрила в полза на коя държава двамата са заподозрени в шпионаж.

Дир.бг