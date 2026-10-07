Най-голямата гаранция за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня, се казва в декларация, одобрена на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Съветът бе свикан вчера от държавния глава Илияна Йотова, след като двата търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият кораб потъна само за три минути, а от другия бяха спасени 18 моряци.

Декларацията бе огласена от президента Илияна Йотова след продължилото повече от пет часа заседание на "Дондуков" 2. В нея се подчертава, че България трябва да участва активно в процеса по търсене на мир.

Документът е приет от три четвърти от участниците в КСНС, три от парламентарните групи не са го подкрепили, но Йотова не каза кои са те.

Свикването на консултации по чл. 4 на НАТО засега е непродуктивно, се казва още в декларацията. Подчертава се, ме България ще предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море като част от стратегическия си подход към Черноморския регион.

С декларацията се осъждат категорично ударите по търговски кораби и се подчертава, че трябва да стане категорично ясно кой е извършител на ударите.

"Беше постигнато съгласие, че използването на все повече безпилотни системи съществено повиши заплахите за инфраструктурата на България", каза Илияна Йотова.

"Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион", заяви в началото на изявлението си Илияна Йотова.

Според нея е "налице тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот".

"Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване", каза Йотова.

И продължи:

"Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи, съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.

С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия, беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура."

"Отчетено беше, че настоящите рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приятелите от Министерския съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки."

Президентът посочи, че членовете на Консултативния съвет за национална сигурност са се обединили около предложения към изпълнителната и законодателната власт.

"Тези предложения бяха приети с три четвърти мнозинство, така както изисква законът, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море, като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.

След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир.

България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение.

Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цял придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цял подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната.

Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО - България да задейства капацитета си на пълноправен член на ЕС и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона.

Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност - "Източен страж", съществува възможност за искане от наша страна за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо.

Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Североатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки.

По отношение на Европейския съюз, България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Европейският съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи.

При необходимост да се задейства механизмът за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на Сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите", каза президентът Илияна Йотова.

На "Дондуков" 2 бяха председателят на парламента, министър-председателят, министрите на обраната, на вътрешните работи, на външните работи и на финансите, както и шефовете на специални служби и разузнавателни такива и представители на парламентарно представените партии.

Дир.бг