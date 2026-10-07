Пореден скандал се разрази около Джани Инфантино и Мондиал 2026 след съвместно разследване на "New York Times" и френският "Le Monde".

Оказва се, че един от героите на Мондиала всъщност не е имал право да играе за националния си отбор, като от ФИФА са били напълно наясно с казуса, но не са предприели никакви действия.

Още по-скандалното е, че висшето ръководство на световната централа е трябвало да дисквалифицира цял един отбор от турнира, но и в това отношение не са предприети никакви действия.

Става въпрос за отбора на ДР Конго и титулярния страж Лионел Мпаси.

Африканският тим направи запомнящо се участие с преодоляване на груповата фаза благодарение на геройско равенство срещу Португалия, а след това в елиминациите ДР Конго до 75-ата минута водеше на Англия и бе близо да шокира света с изхвърляне на "Трите Лъва".

В основната на това представяне бе именно Лионел Мпаси с геройските си спасявания, но разследването показва, че заради него ДР Конго изобщо не е трябвало да играе на Мондиала.

Причината е, че като повечето си съотборници, той е роден във Франция. За разлика от тях той е част от всички юношески и младежки гарнитури на "петлите" и едва през 2022-а се отказва от надеждите да представлява родината си, сменяйки своята футболна националност със страната на родителите си ДР Конго.

ФИФА има своите ясно процедури зад тази смяна на националност, която се оказва, че федерацията на ДР Конго и самият играч не са завършили докрай.

Сигнал за това подадоха от Нигерия, след като това бе един от отборите, елиминирани от ДР Конго по пътя към Мондиала, а от ФИФА бързо са открили проблема и на практика използването на нередовен играч.

Въпреки съвета на юристите на централата за дисквалифициране на ДР Конго още в квалификациите, такива действия не са приети.

Дори и в навечерието на Мондиала е имало предложение за изхвърляне на ДР Конго от първенството, но то е подминато с лека ръка от Джани Инфантино и екипа му, без да се дава ясна причина защо.

Така един от участниците на Мондиала е играл четири срещи с нередовен състезател, което е поредният удар по ФИФА и Джани Инфантино.

Дир.бг