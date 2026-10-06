Разговаряме с д-р Марин Маринов д.м. относно превенцията и съвременното лечение на т.нар. “вътрешно перде”.
Д-р Маринов д.м. е създател на Очен център “Д-р Маринови” в Шумен, който отвори преди повече от две години и вече се утвърди като място за съвременна диагностика и лечение на очните заболявания. Центърът разполага с модерно оборудвани очни кабинети, операционна и специализирана апаратура за широк спектър от диагностични изследвания.
Д-р Маринов д.м. е специалист по очни болести с дългогодишен професионален опит в страната и в чужбина. Той лекува оперативно катаракта – „вътрешно перде”, птеригиум – „външно перде” и болести на клепачите.
- Д-р Маринов, какво всъщност представлява катарактата, или както хората по-често я наричат – „вътрешно перде“? Защо се появява?
- Катарактата представлява постепенно помътняване на естествената леща на окото. Нормално тя е прозрачна и пропуска светлината, но с времето започва да губи своята прозрачност и зрението става замъглено – сякаш човек гледа през мъгла или замърсено стъкло. Най-честата причина е естественият процес на стареене на лещата, но катаракта може да се развие и по-рано – например при диабет, след травма на окото, при продължителна употреба на някои медикаменти или вследствие на други очни заболявания.
- Кои са първите признаци, които трябва да ни подскажат, че проблемът може да е катаракта?
- Обикновено промяната настъпва бавно и точно затова много хора дълго време не ѝ обръщат внимание. Зрението постепенно се замъглява, цветовете изглеждат по-бледи, появява се заслепяване от фарове при шофиране вечер или необходимост от по-силна светлина при четене. Честата смяна на диоптрите също може да бъде знак.
- Катарактата заболяване само на възрастните хора ли е?
- Не. Тя е значително по-честа с напредването на възрастта, но може да се появи и при по-млади хора. Рискови фактори са диабетът, очните травми, продължителното лечение с кортикостероиди, някои очни заболявания и наследствената предразположеност. Затова възрастта сама по себе си не е достатъчна – важно е състоянието на конкретния пациент и неговото зрение.
- Можем ли да се предпазим от катаракта или поне да забавим развитието ѝ?
- Не можем напълно да предотвратим възрастовите промени в лещата, но можем да ограничим някои рискови фактори. Добрата защита от UV лъчите, отказът от тютюнопушене, добрият контрол на диабета и редовните профилактични очни прегледи са важни. Катарактата не бива да плаши пациента – днес тя е състояние, което се лекува много успешно.
- Колко важни са профилактичните очни прегледи?
- Много важни са, защото катарактата невинаги е единствената причина за постепенно влошаване на зрението. По време на един подробен очен преглед могат да бъдат открити и други заболявания, включително глаукома, заболявания на ретината и макулата. В Очен център „Д-р Маринови“ разполагаме със съвременна диагностична апаратура, която ни позволява не само да установим наличието на катаракта, но и да оценим цялостното състояние на окото и да преценим на какво реално се дължи намаленото зрение.
- След като бъде диагностицирана катаракта, трябва ли веднага да се пристъпи към операция?
- Не непременно. Вече не се чака катарактата да „узрее“, както се е смятало в миналото. Подходящият момент за операция е индивидуален.Обикновено тя се препоръчва, когато намаленото зрение започне да затруднява ежедневието – четене, работа, шофиране, гледане на телевизия или други обичайни дейности. Решението се взема след преглед и разговор с пациента.
- Има ли капки или лекарства, които могат да премахнат катарактата?
- Не. Към момента няма капки, таблетки или хранителни добавки, които могат да направят вече помътнялата естествена леща отново прозрачна. Ефективното лечение е оперативно – помътнялата леща се отстранява и на нейно място се поставя изкуствена вътреочна леща.
- Как протича една съвременна операция на катаракта?
- Днешната хирургия на катарактата е щадяща и обикновено се извършва с локална капкова анестезия, без необходимост от обща упойка. Чрез много малък разрез помътнялата леща се отстранява и се имплантира изкуствена вътреочна леща. Самата операция обикновено е кратка, пациентът не би трябвало да изпитва болка и в стандартните случаи не се налага болничен престой. След кратко наблюдение той може да се прибере у дома.
- Какви възможности съществуват днес при избора на изкуствена вътреочна леща?
- Днес разполагаме с различни видове вътреочни лещи и изборът е много по-голям отпреди. Има стандартни монофокални лещи, както и по-висок клас решения, които могат да намалят зависимостта от очила на различни дистанции. При наличие на астигматизъм могат да бъдат използвани и торични лещи.
В Очен център „Д-р Маринови“ изборът се прави след прецизни предоперативни измервания и подробен разговор с пациента. Не съществува една „най-добра“ леща за всички – най-подходящата е тази, която отговаря на състоянието на окото, начина на живот, професията и зрителните нужди на конкретния човек.
- Какво може да очаква пациентът след операцията?
- При неусложнена операция подобрението на зрението често се усеща още през първите дни, но окончателното възстановяване е постепенно. В началото е възможно леко дразнене, сълзене или замъгляване. Важно е пациентът да използва предписаните капки и да спазва препоръките на офталмолога. През първите дни трябва да избягва търкането на окото, тежките физически натоварвания и замърсяването му с вода, прах или козметика. Контролните прегледи също са важна част от възстановяването.
Съвременната операция на катаракта не е просто отстраняване на „пердето“. Целта е да се постигне възможно най-доброто зрение за конкретния пациент, а добрият резултат започва още от правилната диагностика, точните измервания и индивидуалния избор на вътреочна леща. В Очен център „Д-р Маринови“ именно това е основата на подхода към всеки пациент.
За преглед, консултация или повече информация:
Очен център „Д-р Маринови“
гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №100
Тел.: 0896 540 090
E-mail: info@marinovi.bg
Уебсайт: www.marinovi.bg
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