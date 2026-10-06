Разговаряме с д-р Марин Маринов д.м. относно превенцията и съвременното лечение на т.нар. “вътрешно перде”.

Д-р Маринов д.м. е създател на Очен център “Д-р Маринови” в Шумен, който отвори преди повече от две години и вече се утвърди като място за съвременна диагностика и лечение на очните заболявания. Центърът разполага с модерно оборудвани очни кабинети, операционна и специализирана апаратура за широк спектър от диагностични изследвания.

Д-р Маринов д.м. е специалист по очни болести с дългогодишен професионален опит в страната и в чужбина. Той лекува оперативно катаракта – „вътрешно перде”, птеригиум – „външно перде” и болести на клепачите.

Д-р Маринов, какво всъщност представлява катарактата, или както хората по-често я наричат – „вътрешно перде“? Защо се появява?

Катарактата представлява постепенно помътняване на естествената леща на окото. Нормално тя е прозрачна и пропуска светлината, но с времето започва да губи своята прозрачност и зрението става замъглено – сякаш човек гледа през мъгла или замърсено стъкло. Най-честата причина е естественият процес на стареене на лещата, но катаракта може да се развие и по-рано – например при диабет, след травма на окото, при продължителна употреба на някои медикаменти или вследствие на други очни заболявания.

Кои са първите признаци, които трябва да ни подскажат, че проблемът може да е катаракта?

Обикновено промяната настъпва бавно и точно затова много хора дълго време не ѝ обръщат внимание. Зрението постепенно се замъглява, цветовете изглеждат по-бледи, появява се заслепяване от фарове при шофиране вечер или необходимост от по-силна светлина при четене. Честата смяна на диоптрите също може да бъде знак.

Катарактата заболяване само на възрастните хора ли е?

Не. Тя е значително по-честа с напредването на възрастта, но може да се появи и при по-млади хора. Рискови фактори са диабетът, очните травми, продължителното лечение с кортикостероиди, някои очни заболявания и наследствената предразположеност. Затова възрастта сама по себе си не е достатъчна – важно е състоянието на конкретния пациент и неговото зрение.

Можем ли да се предпазим от катаракта или поне да забавим развитието ѝ?

Не можем напълно да предотвратим възрастовите промени в лещата, но можем да ограничим някои рискови фактори. Добрата защита от UV лъчите, отказът от тютюнопушене, добрият контрол на диабета и редовните профилактични очни прегледи са важни. Катарактата не бива да плаши пациента – днес тя е състояние, което се лекува много успешно.

Колко важни са профилактичните очни прегледи?

Много важни са, защото катарактата невинаги е единствената причина за постепенно влошаване на зрението. По време на един подробен очен преглед могат да бъдат открити и други заболявания, включително глаукома, заболявания на ретината и макулата. В Очен център „Д-р Маринови“ разполагаме със съвременна диагностична апаратура, която ни позволява не само да установим наличието на катаракта, но и да оценим цялостното състояние на окото и да преценим на какво реално се дължи намаленото зрение.

След като бъде диагностицирана катаракта, трябва ли веднага да се пристъпи към операция?

Не непременно. Вече не се чака катарактата да „узрее“, както се е смятало в миналото. Подходящият момент за операция е индивидуален.Обикновено тя се препоръчва, когато намаленото зрение започне да затруднява ежедневието – четене, работа, шофиране, гледане на телевизия или други обичайни дейности. Решението се взема след преглед и разговор с пациента.

Има ли капки или лекарства, които могат да премахнат катарактата?

Не. Към момента няма капки, таблетки или хранителни добавки, които могат да направят вече помътнялата естествена леща отново прозрачна. Ефективното лечение е оперативно – помътнялата леща се отстранява и на нейно място се поставя изкуствена вътреочна леща.

Как протича една съвременна операция на катаракта?

Днешната хирургия на катарактата е щадяща и обикновено се извършва с локална капкова анестезия, без необходимост от обща упойка. Чрез много малък разрез помътнялата леща се отстранява и се имплантира изкуствена вътреочна леща. Самата операция обикновено е кратка, пациентът не би трябвало да изпитва болка и в стандартните случаи не се налага болничен престой. След кратко наблюдение той може да се прибере у дома.

Какви възможности съществуват днес при избора на изкуствена вътреочна леща?

Днес разполагаме с различни видове вътреочни лещи и изборът е много по-голям отпреди. Има стандартни монофокални лещи, както и по-висок клас решения, които могат да намалят зависимостта от очила на различни дистанции. При наличие на астигматизъм могат да бъдат използвани и торични лещи.

В Очен център „Д-р Маринови“ изборът се прави след прецизни предоперативни измервания и подробен разговор с пациента. Не съществува една „най-добра“ леща за всички – най-подходящата е тази, която отговаря на състоянието на окото, начина на живот, професията и зрителните нужди на конкретния човек.

Какво може да очаква пациентът след операцията?

При неусложнена операция подобрението на зрението често се усеща още през първите дни, но окончателното възстановяване е постепенно. В началото е възможно леко дразнене, сълзене или замъгляване. Важно е пациентът да използва предписаните капки и да спазва препоръките на офталмолога. През първите дни трябва да избягва търкането на окото, тежките физически натоварвания и замърсяването му с вода, прах или козметика. Контролните прегледи също са важна част от възстановяването.

Съвременната операция на катаракта не е просто отстраняване на „пердето“. Целта е да се постигне възможно най-доброто зрение за конкретния пациент, а добрият резултат започва още от правилната диагностика, точните измервания и индивидуалния избор на вътреочна леща. В Очен център „Д-р Маринови“ именно това е основата на подхода към всеки пациент.

За преглед, консултация или повече информация:

Очен център „Д-р Маринови“

гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №100

Тел.: 0896 540 090

E-mail: info@marinovi.bg

Уебсайт: www.marinovi.bg

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