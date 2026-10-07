Внезапно изскочил на пътя елен стана причина за катастрофа тази сутрин. Няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
При разминаване на лек автомобил Ауди с тежкотоварен автомобил на пътя между селата Радко Димитриево и Иванскина на пътното платно е изскочил елен. Животното се ударило в лекия автомобил, а аудито се блъснало в камиона.
Катастрофата е с материални щети.
ШУМ.БГ
Коментари
шуменец
Аудито с колко е карало? Те елените не се движат чак толкова бързо, че да те изненадат ако караш с ограничението, но по този участък масово се кара много над ограничението и е някаква писта за състезания. Аудистите са някаква особена категория карачи, интелекта там много не го търси.
Dessca
Шуменец, ти елен виждал ли си?
Анонимен
"Фразата „бърз като елен“ е традиционно българско сравнение (фразеологизъм), което се използва за описание на човек, който е изключително бърз, пъргав и повратлив."
Fanetti Mazakura
Колко е бърз еленът в случая няма особено значение, все пак еленът не е изпреварвал неправилно. Като изкочи на 3 м пред колата 300 кг добиче и с 60 да караш няма шанс да спреш.
шуменец
Той еленът така изкача от нищото и се появява на пътя? Еленът е бил отстрани на пътя, аудистът е можел да го види и да спре, ако беше карал с ограничението. Дори и да е бягал пак няма как да вземе цялото разстояние изведнъж, но ако караш с висока скорост ще е трудно.
Анонимен
Откриха ловния сезон и почнаха инцидентите. Тоя елен е бил подплашен от ловците и затова е изскочил на пътя.