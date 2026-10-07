Внезапно изскочил на пътя елен стана причина за катастрофа тази сутрин. Няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

При разминаване на лек автомобил Ауди с тежкотоварен автомобил на пътя между селата Радко Димитриево и Иванскина на пътното платно е изскочил елен. Животното се ударило в лекия автомобил, а аудито се блъснало в камиона.

Катастрофата е с материални щети.

ШУМ.БГ