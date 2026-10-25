Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души ще гласуват за първи път.

Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели, предава БТА.

За изборите в чужбина ще има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях ще се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

Адресите на избирателните секции извън страната могат да бъдат намерени на сайта на Министерството на външните работи, както и в приложението на ЦИК за президентския вот - "Избори 360°".

На 30 юли 2026 г. парламентът отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.

Гласуване на хора със зрителни увреждания

За хората с увреждания ще бъдат отпечатани 1500 тактилни шаблона за гласуване с хартиени бюлетини. Тактилният шаблон покрива изцяло бюлетината, има квадратни и кръгли прорези в местата за обозначаване на гласа на избирателя и съдържа изписани на брайлова азбука номерата на партиите, инициативните комитети и на полето "Не подкрепям никого".

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени секционните избирателни комисии (СИК). Те могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, а избирателите с увредено зрение могат да гласуват самостоятелно. Когато избирателят е с увредено зрение, слух или с друго увреждане, което не позволява извършването на необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуване, включително чрез машина, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Приложението "Избори 360°"

В приложението на ЦИК "Избори 360°" в секцията "За избиратели" потребителите получават информация за изборния процес и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Там има интерактивна карта на избирателните секции, както и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина.

Чрез приложението избирателите могат и да проверят адреса на избирателната си секция с електронните услуги на ГД "ГРАО" и да подават сигнали, които отиват пряко на имейла на ЦИК. В приложението има възможност за наблюдаване на резултатите от всяка СИК на географски принцип, включително и тези в чужбина. Дейността на СИК в изборния ден в реално време може да се следи на портала evideo.bg.

В секцията "За СИК" в "Избори 360°" ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания.

Обявяване на резултати

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната. До 48 часа след приключването на гласуването РИК установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол, който изпраща на ЦИК. ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции. Не по-късно от 48 часа след закриването на изборния ден Комисията обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката.

Втори тур

Когато никой от кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент не е избран, ЦИК определя първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор, който ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Според Конституцията избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.

Дир.бг