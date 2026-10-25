Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев застанаха пред медиите за своя пръв анализ след първия тур на президентския вот, за да декларират, че ще продължат с позитивните послания и в седмицата до балотажа, независимо че всички опоненти са водили негативна кампания срещу тях.

"Ние не правихме кампания срещу нашите опоненти. За сметка на това всички правиха срещу нас кампания", обобщи тя.

Йотова даде да се разбере, че няма да търси партийна подкрепа за втория тур, но призна, че пасуването на избирателите на ГЕРБ е довело до ниската активност на вота.

"Неучастието на втората политическа сила се отрази на избирателната активност. Ние ще се обърнем отново към всички. Искам да споделя известна тревога - илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната. А ние трябва да променяме много. Нашите послания ще бъдат към всички български граждани", заяви пред медиите президентът.

Йотова предупреди, че в противен случай страната ще се върне към безвремието, което е било време на разделение. "И аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобки", подчерта Йотова.

"Аз не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена, аз искам български знамена", зае категорична позиция кандидат-президентът. Йотова подчерта, че неслучайно е говорила по време на кампанията, че ще бъде президент на мира. "Ние държим "златна карта" и ще направим така, че да бъдем гарант за сигурността на целия континент", посочи тя, като изтъкна, че на фона на бушуващата война в европа ние можем да бъдем гарант за сигурността на целия континент, защото без мир няма сигурност и просперитет.

Илияна Йотова благодари на избирателите, които не се изплашили и не спазили "някои принуждения да си стоят вкъщи". Тя отклони въпроси за това дали е била достатъчна подкрепата и включването в кампанията на "Прогресивна България", като се обоснова с все още липсващите данни от секции по места и обеща допълнителен анализ и коментар. По думите на Йотова в щаба ще си направят и своите анализи дали и къде са допуснали слабости в кампанията.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев напомни, че за първи път в историята на страната "жена побеждава на президентски избори".

И отправи оферта към Георги Кандев да се явят заедно на дебат. "Да бъде мъж! Каня го на дебат. Надявам се да не се скрие, както направи в "Референдум" на БНТ", заяви Вълчев.

Малко по-рано, по време на брифинга на Андрей Гюров и Георги Кандев, кандидатът за вицепрезидент, подкрепен от ПП и ДБ, заяви, че дебат ще има само между претендентите за държавен глава.

Дир.бг