900 000 души показаха „червен картон“ на управлението на премиера Румен Радев и „Прогресивна България“. Това заяви пред бТВ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той посочи, че с толкова са намалели гласоподавателите на ПБ от парламентарните избори през април, когато те са били 1,4 милиона души. Причините за това са в провала на Радев във всички важни за българите политики, свързани на първо място с доходите и битката с олигархията.

Василев заяви, че Радев е предложил бюджет на обедняването. За пръв път заплатите ще се вдигат с по-малко, отколкото е инфлацията. Лидерът на ПП коментира и темата за войната и мира. Според него политиката на Йотова и Радев е довела до пълен срив в сигурността и във външен и във вътрешен план. „За да има мир, трябва да сме подготвени и да имаме съюзници“, каза Василев.

„Гюров иска подкрепа от всички български граждани, на които им пука за България. Българите не искат президент, който да бъде гумен печат на Румен Радев“, категоричен е лидерът на ПП. Той отново даде за пример ситуацията с бюджета, където имало противоконституционни части. „Отидохме при Йотова с документите, тя каза, че ще ги разгледа и 24 часа по-късно заяви, че няма нищо противоконституционно. Конституционният съд каза друго. Тук е въпросът какъв президент искаме“, каза Василев.

Той призова да се гласува за Андрей Гюров, защото той е независим, силен, разбира от финанси, ще защитава интереса на българските граждани, а не на лобита.

Днес.бг