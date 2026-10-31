26-годишен мъж от Нови пазар е установен вчера по обяд да шофира след употреба на алкохол, съобшиха от пресцентъра на полицията.

В 12,10 часа на ул. “Хан Крум“ в Нови пазар униформените спрели за проверка лек автомобил Шкода с шуменска регистрация. Управлявал го 26-годишен местен жител, който бил във видимо нетрезво състояние.

Тестът за шофиране след употреба на алкохол отъчел 2,09 промила в издишания въздух.

Мъжът не пожелал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града.

Автомобилът е иззет, образувано е бързо производство, добавиха от полицията.

ШУМ.БГ