26-годишен мъж от Нови пазар е установен вчера по обяд да шофира след употреба на алкохол, съобшиха от пресцентъра на полицията.
В 12,10 часа на ул. “Хан Крум“ в Нови пазар униформените спрели за проверка лек автомобил Шкода с шуменска регистрация. Управлявал го 26-годишен местен жител, който бил във видимо нетрезво състояние.
Тестът за шофиране след употреба на алкохол отъчел 2,09 промила в издишания въздух.
Мъжът не пожелал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града.
Автомобилът е иззет, образувано е бързо производство, добавиха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Ицо пазара
Тоя се е умъртвил.Добре,че не е станала беля.
Анонимен
Кой е толкова тъп да си купи шкода, ясно е, че е пияндурник
Анонимен
Не се напукаха големите им гърла еййй