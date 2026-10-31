Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове. Това коментира пред БНТ вицепремиерът Александър Пулев. По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

Той посочи, че държавата работи съвместно с парламента и регулаторните органи срещу ценовия натиск, който според него е не само български, но и регионален и световен проблем.

Министърът обясни, че са дефинирани 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система.

Пулев коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

По думите на Пулев проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

Министърът уточни, че проверките на КЗК засягат не само отношенията с потребителите, но и тези между търговските вериги и производителите.

Пулев анонсира и очаквани действия от страна на комисията през следващата седмица. По думите му образуваните производства могат да доведат до сериозни финансови санкции за търговските вериги. "И, доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността."

Той уточни, че става дума не само за отношенията между търговците и потребителите, но и за тези между търговските вериги и производителите. Пулев обясни каква е ролята на Министерския съвет и как се изчислява т.нар. справедлива стойност.

"Ние работим в синхрон с всичките институции, като всяка една, всеки регулаторен орган, парламентът и Министерският съвет, всеки си има различен вид функция. Реално това, което правим в Министерския съвет, е да координираме всичките тези процеси. Изчисляваме така наречената справедлива стойност, която показва много сериозни отклонения в сравнение с пазарната цена. От 25% до 30% отклонения на база."

Дир.бг