Американският президент Доналд Тръмп нарече “глупави“ хората, които настояват САЩ да наложат тежки икономически санкции срещу Русия. По време на изявление в Белия дом Тръмп заяви:

“Глупави хора искат да наложа санкции срещу Русия. Ако го бях направил, нямаше да можем да си върнем Стивън Хъбард“, каза в изявление Тръмп от Белия дом, а до него седеше освободения американец.

“Само си помислете как щеше да изглежда това. Щях да кажа на Путин: “Господин президент, искам да ни върнете Стивън Хъбард, а между другото – точно в този момент ви налагаме санкции“, добави Тръмп.

През последните две седмици американският президент е подложен на остри критики и от двете партии в американския Конгрес заради отказа му да приложи на практика приетия закон на Линдзи Греъм, предвиждащ затягане на икономическите санкции срещу Москва.

Вместо това Тръмп сключи сделка с Путин за покупка на руско дизелово гориво в сравнително малки за потреблението на САЩ количества. По думите на американския държавен глава, по този начин той се надява да привлече руския си колега към масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Според критиците му обаче, с този ход той единствено дава възможност на Москва да увеличи приходите си за водене на бойните действия.

Dnes.bg