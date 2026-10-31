„Волов-Шумен 2007“ записа победа при домакинството си на „Олимпик“ Варна с 2:1. Двубоят бе от 12 кръг на североизточната Трета лига и се игра на стадион „Цоньо Василев“.

И в този мач шуменци владееха изцяло играта, създадоха десетки положения пред вратата на „Олимпик“, но успяха да вкарат само две от тях.

Първото полувреме се игра изцяло в полето на гостите. Футболистите на „Волов-Шумен 2007“ натиснаха съперника още след първия съдийски сигнал и започнаха да обстрелват вратата на съперника си, но топката не влезе в мрежата и двата тима се оттеглиха за почивка при нулево равенство.

Очакваният гол падна в началото на второто полувреме. В 51-та минута след многоходова атака Иван Цонев взе топката и стреля от границата на наказателното поле и този път кълбото попадна в мрежата – 1:0.

Пет минути по-късно „Волов-Шумен 2007“ удвои резултата. Любослав Маринов излезе на стрелкова позиция и отбеляза за 2:0.

След като получи втори гол, „Олимпик“ заигра по-нападателно и „отвори“ работа на шуменския страж Христо Ковачев, който на няколко пъти се намесваше, за да предотврати гол във вратата си.

В игра за шуменци влязоха и юноши на клуба като дебют за първия отбор направи 15-годишния Едис Тезгюн.

В 71-та минута гостите стигнаха до гол. След разбъркване пред вратата на шуменци и рикошет топката влезе в мрежата на Ковачев за 2:1.

До края на срещата шуменци отново овладяха играта, но ударите им не намериха целта за по-изразителна победа в мача.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ гостува на „Ботев“ Нови пазар в едно от областните дербита в трета лига.

ШУМ.БГ