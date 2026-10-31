„Волов-Шумен 2007“ записа победа при домакинството си на „Олимпик“ Варна с 2:1. Двубоят бе от 12 кръг на североизточната Трета лига и се игра на стадион „Цоньо Василев“.
И в този мач шуменци владееха изцяло играта, създадоха десетки положения пред вратата на „Олимпик“, но успяха да вкарат само две от тях.
Първото полувреме се игра изцяло в полето на гостите. Футболистите на „Волов-Шумен 2007“ натиснаха съперника още след първия съдийски сигнал и започнаха да обстрелват вратата на съперника си, но топката не влезе в мрежата и двата тима се оттеглиха за почивка при нулево равенство.
Очакваният гол падна в началото на второто полувреме. В 51-та минута след многоходова атака Иван Цонев взе топката и стреля от границата на наказателното поле и този път кълбото попадна в мрежата – 1:0.
Пет минути по-късно „Волов-Шумен 2007“ удвои резултата. Любослав Маринов излезе на стрелкова позиция и отбеляза за 2:0.
След като получи втори гол, „Олимпик“ заигра по-нападателно и „отвори“ работа на шуменския страж Христо Ковачев, който на няколко пъти се намесваше, за да предотврати гол във вратата си.
В игра за шуменци влязоха и юноши на клуба като дебют за първия отбор направи 15-годишния Едис Тезгюн.
В 71-та минута гостите стигнаха до гол. След разбъркване пред вратата на шуменци и рикошет топката влезе в мрежата на Ковачев за 2:1.
До края на срещата шуменци отново овладяха играта, но ударите им не намериха целта за по-изразителна победа в мача.
В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ гостува на „Ботев“ Нови пазар в едно от областните дербита в трета лига.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Господа футболни функционери ни най-малко не искам да омаловажавам труда и успехите макар и в трета лига на Волов Шумен, но вместо все да се реве пари трябват подкрепа трябва е нужно клуба да настоява развитието на футбола за деца да е истински приоритет
Анонимен
И като казвам приоритет имам предвид не да се наливат пари за футболисти, за стадион, Ами дайте поискайте А и Б първо преди Я. Ами че от къде ще идват футболист ако не пак някакви знайни и незнайни чужденци ако искаме нагоре, Ами как да стане като няма
Анонимен
Едно свястно игрище за деца просто да поиграят на "топка" както му викахме едно време в нито един квартал, как да има масовост и разпознаване на играта сред децата, че от там да има селекция за школа дето също терени няма, че да стигнем до градски стадион
Анонимен
Всичката ни е такава искаме от главата за краката на едро и веднага след 30 години разруха, Ами направете клуба инициатива съберете подкрепа от хора от кварталите настоявайте тая община вместо да сипе милионите безмислено в стадион, да вземе игрища безплатни за децата да направи
Анонимен
Да има във всеки квартал може дори и мини играча ама по 2-3, да се районира по сграден фонд и наситеност на жилища и райони, ама то се иска друго не да ламтиш бързо и да лапаш а да направиш стратегия и тя да работи 5-10 години та да дава постоянно плодове ама не за тоя и оня нечий джоб а наистина за децата и за бъдещето на футбола в града
Анонимен
Браво на момчетата за мъжката игра. Изтърваха няколко чисти положения и си направиха мача по-труден от колкото трябваше. Все пак спечелиха напълно заслужено. Браво и на треньорския щаб, личи си, че се опитват да играят футбол.