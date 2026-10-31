Гросмайстор Ивайло Енчев от ШК „Абритус“ спечели открития турнир по ускорен шахмат „Рапид 3 - 2026“, организиран от Спортен клуб по шахмат „Шумен“, съобщиха от пресцентъра на клуба.

Състезанието се проведе в Шахматния дом на ул. „Панайот Волов“ №6 и събра близо 50 шахматисти от различни поколения и клубове. В надпреварата участваха както опитни състезатели с висок международен рейтинг, така и млади шахматисти.

Партиите се играха по швейцарската система в седем кръга с контрола от 10 минути плюс 5 секунди добавено време на ход. Резултатите от турнира са валидни за международния рейтинг на ФИДЕ по ускорен шахмат.

След изиграването на седемте кръга гросмайстор Ивайло Енчев от ШК „Абритус“ завоюва първото място с 6 точки. Втори се класира Християн Илиев от СКШ „Шумен“ с 5,5 точки, а третото място зае Петър Делчев от ШК „Одесос“, също с 5,5 точки.

Освен отличията за първите осем състезатели организаторите връчиха и специални награди в няколко категории.

При сеньорите над 60 години бяха отличени Росен Русев от ШК „Абритус“ и Ахмед Мехмед от Шумен.

В категорията за юноши и девойки до 16 години награди получиха Георги Димитров от ШК „Пристис“ и Еге Есмер от СКШ „Шумен“, а при момчетата и момичетата до 12 години – Иван Писев от СКШ „Шумен“ и Никола Христинов от ШК „Одесос“.

Наградата при жените спечели Боряна Димитрова от СКШ „Шумен“.

Специални награди получиха и състезателите с ФИДЕ рейтинг по ускорен шахмат до 2000 ЕЛО – Норайр Шахбазян от СКШ „Шумен“ и Марин Георгиев от Варна. В категорията до 1600 ЕЛО бяха отличени Димитър Русев от ШК „Шумен“ и Камен Златев от ШК „Одесос“.

„Рапид 3“ е третият открит турнир по ускорен шахмат, организиран от СКШ „Шумен“ през 2026 г. Предходните две издания се проведоха през март и юни.

Състезанието е част от активния спортен календар на клуба, който през годината организира турнири както за утвърдени шахматисти, така и за деца и юноши. По-рано през октомври Шахматният дом беше домакин и на „Шахматна есен“ – третия етап от веригата детски турнири „Шахматни сезони“.

Следващият турнир от веригата „Шахматни сезони“ ще се проведе на 6 декември 2026 г. вместо първоначално обявената дата 29 ноември.

ШУМ.БГ