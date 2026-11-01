Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи по време на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. Данните показват с близо 3,3% по-висока избирателна активност в сравнение с първия тур, когато по същото време до урните бяха отишли 16.04 процента от гласоподавателите.

Най-висока е в 23-ти МИР-София - 29,21%, а най-ниска е в Кърджали - 9,84%.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

Постъпили са 56 сигнала, като най-много от тях са за политическа агитация и социологически проучвания.

Машинният вот е преустановен в общо 21 секции в страната към 16:00 часа. В 13 от тях избирателите вече гласуват само с хартиени бюлетини, докато в други 8 секции гласуването продължава на второто налично устройство.

В Шумен се проверява инцидент, след като от РИК са сигнализирали за председател на секционна комисия, у когото са били открити разписки от машинно гласуване. На място се очаква да се намесят органите на полицията и прокуратурата.

В Централната избирателна комисия е постъпил и сигнал срещу медия, която публикува междинни резултати от вота в платформата YouTube.

От ЦИК са категорични, че в нито една секция гласуването не е прекъсвано заради проблеми с електрозахранването, няма и сигнали за спрян ток.

"Там, където през деня се появиха подобни казуси, незабавно бяха осигурени генератори и допълнителни батерии", поясни говорителят на комисията.

В секциите извън страната не са отчетени технически повреди с машините, нито сигнали за опорочаване на вота. Единственото регистрирано нарушение зад граница е оплакване за неетично поведение на председател на секция в Германия.

Дир.бг