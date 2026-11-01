Планински бегач откри метален кег с бира, датиран от през 1978 г. Той е изпаднал от хеликоптер за доставки в италианските Алпи. Кегът е престоял в пукнатина на ледник в италианския регион Южен Тирол, скрит от човешки поглед в продължение на десетилетия, предаде bTV.

Сега 42-годишният Даниел Оберлехнер открива 40-килограмовият метален съд близо до хижа на надморска височина от около 3000 метра. Той го сваля надолу с помощта на специална количка. Мъжът преминава през ледника и сипеите, като спускането му е с денивелация от близо 2000 метра

Надпис върху неръждаемата стомана показва, че кегът с бирата е бил затворен през 1978 г.

Съсед на Даниел Оберлехнер – мъж, който в миналото е стопанисвал хижата, му разказал тази история, а планинският бегач бил решен да намери го открие. Той се появил на повърхността отново след силна буря. Бил леко вдлъбнат.

Оберлехнер работи като шофьор за компанията Harpf - семейна компания за производство на бира и дистрибуция на алкохолни и безалкохолни напитки с над 140-годишна история.

Неговият работодател, майстор-пивовар и собственик на фирмата - Лукас Харпф, споделя пред агенция ANSA, че Оберлехнер - запален по планинското бягане, няколко пъти седмично след работа пробягвал разстоянието от родното си село Сан Джовани до хижата.

Малка група колеги и приятели на Даниел отварят бурето в помещение на компанията, в която той работи. Според експертите сред тях вкусът, кехлибареният цвят и степента на газировка на бирата били напълно запазени.

„Бирата е безупречна“, коментират те.

Компанията публикува снимки и разказ за намирането на бурето в социалните мрежи.

Днес.бг