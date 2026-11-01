31 127 души са гласували в област Шумен до 16,00 часа на днешния балотаж за президент между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Избирателната активност е 16,78%, сочат данните на Районната избирателна комисия.

За сравнение, към 11,00 часа активността в областта бе 6,37%, като правото си на глас бяха упражнили 11 820 души.

Най-висока е избирателната активност в община Шумен – 19,37%. Там до урните са отишли 16 549 от общо 85 416 избиратели.

На второ място по активност е община Върбица с 19,25%, където са гласували 2233 души.

Най-ниска остава активността в община Венец – 8,62%. Там правото си на глас са упражнили едва 944 от общо 10 947 избиратели.

В останалите общини активността е следната: Каспичан – 16,37%, Никола Козлево – 16,07%, Нови пазар – 15,46%, Хитрино – 15,15%, Смядово – 14,47%, Велики Преслав – 14,37%, и Каолиново – 12,86%.

Общият брой на избирателите по списък в област Шумен е 185 527. Изборният ден протича в 317 секции на територията на десетте общини.

За сравнение, на първия тур на президентските избори миналата неделя избирателната активност към 16,00 часа бе 12,6%, като бяха гласували 23 372 души. Днес активността е с 4,18 процентни пункта по-висока, а до урните са отишли със 7755 души повече.

ШУМ.БГ