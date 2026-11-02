След близо две години без успех в голямото регионално дерби с Реал Сосиедад, Атлетик (Билбао) най-сетне сложи край на черната си серия, продължила в пет последователни мача. "Лъвовете" зарадваха феновете си с победа с 2:1 в мач от единадесетия кръг от Ла Лига, печелейки втори пореден шампионатен двубой.

И трите гола на "Сан Мамес" паднаха преди почивката, а 50 000 зрители по трибуните за пореден път видяха характерната за този исторически дуел непримиромост от първата до последната минута, като този път съдията Ернандес Ернандес вдигна скромните шест жълти картона.

Комбинация между двама от големите любимци в червено и бяло, братята Уилямс, изведе Атлетик напред след около четвърт час футбол. Нико намери брат си Иняки и той преодоля Алекс Ремиро - 1:0.

Хърватинът Лука Сучич изравни за "чури урдин", съживявайки интригата след точно 30 минути игра с гол от границата на наказателното поле.

В добавеното време на първото полувреме Алекс Беренгер от дузпа осигури победата на домакините, отсъдена за фаул на Хон Арамбуру и направи резултата 2:1.

Преди днешната победа, за последно Атлетик бе триумфирал срещу този съперник на 24 ноември 2024-а, отново на собствен терен.

Билбато има 15 точки от 10 мача на седмата позиция, както и двубой по-малко, докато Сосиедад е пети с 19 точки.

Дир.бг