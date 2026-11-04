Повече от 17 години след смъртта на Майкъл Джексън наследството му продължава да предизвиква съдебни спорове. Дъщерята на Краля на попа, 28-годишната Парис Джексън, настоява 600 милиона долара от имуществото на баща ѝ да бъдат прехвърлени в семеен доверителен фонд, предназначен за нея и двамата ѝ братя. Според нея въпреки милиардите, които наследството е генерирало след смъртта на певеца през 2009 г., фондът все още не е получил предвидените средства, съобщава People.

В съдебни документи, внесени на 29 октомври в Лос Анджелис, Парис настоява магистратите да разпоредят частично разпределение на активите към семейния фонд на Майкъл Джексън. Тя твърди, че продължаващото забавяне противоречи на намеренията на баща ѝ и поставя трите му деца в зависимост от решенията на изпълнителите на завещанието.

"Повече от 17 години след смъртта му семейният доверителен фонд на Майкъл Джексън все още не е финансиран", се посочва в съдебното искане.

Защо децата на Майкъл Джексън настояват за 600 милиона долара?

Семейният фонд е създаден, за да осигури финансовото бъдеще на трите деца на певеца - 29-годишния Принс, 28-годишната Парис и 24-годишния Биги.

Според условията му те е трябвало да започнат да получават доходи от съответните си дялове след навършване на 21 години. Предвидено е също на 30 години всеки да получи част от средствата, заделени за него, а следващи плащания да бъдат извършени при навършване на 35 и 40 години.

Парис обаче твърди, че тези механизми не са били приложени така, както баща ѝ е възнамерявал.

В документите се подчертава, че Принс наближава 30-ия си рожден ден, докато Парис ще навърши 29 години през април, а Биги - 25 през февруари.

Според нея липсата на финансиране на фонда означава, че тримата продължават да зависят от Джон Бранка, единствения останал изпълнител на завещанието, който определя кога и какви суми да им бъдат предоставени.

Милиарди приходи, но фондът остава без финансиране

Адвокатите на Парис посочват, че през годините наследството на Майкъл Джексън е донесло огромни приходи благодарение на сделки с музикални права и продажби на имущество.

Сред тях е продажбата на дела в EMI Music Publishing през 2018 г. за 287,5 милиона долара.

През 2020 г. прочутото имение "Невърленд" е продадено за 22 милиона долара, а през 2023 г. е сключена и сделка със Sony, включваща музикалния каталог на изпълнителя и други права върху интелектуална собственост.

Според представените пред съда документи тези сделки са донесли над един милиард долара в брой, преди приспадането на данъците и разходите.

Самите изпълнители на завещанието по-рано са оценявали наследството на сума между 2 и 3 милиарда долара, се посочва още в искането.

Адвокатите на Парис се позовават и на финансов отчет, според който към декември 2024 г. наследството е разполагало с приблизително 850 милиона долара в парични средства и техни еквиваленти.

След отчитане на потенциалните задължения Парис смята, че около 600 милиона долара могат да бъдат прехвърлени към семейния фонд.

В съдебните документи се припомня и обещание от 2011 г., когато изпълнителите на завещанието са съобщили на съда, че обмислят да подадат отделно искане за разпределение на средства. Според адвокатите на Парис подобно искане така и не е било внесено.

Настоящото дело е поредната глава от продължаващия конфликт между Парис и хората, които управляват имуществото на покойния ѝ баща.

В последните си съдебни документи тя твърди, че след като през миналата година е започнала да оспорва начина, по който се администрира наследството, е била посрещната с публични критики и съдебни действия.

Освен това според нея предоставяните на нея и братята ѝ средства са били намалени с няколко милиона долара.

Представителите на наследството обаче категорично отхвърлят тези твърдения.

Те обясняват, че доверителните фондове не могат да бъдат напълно финансирани, докато не приключат няколко правни спора. Сред тях е и продължаващото дело с американската данъчна служба IRS, която е поискала 700 милиона долара под формата на данъци и санкции.

"Наследството успя да постигне съдебно решение, с което тази сума беше значително намалена, но въпросът все още не е окончателно разрешен и резултатът може да се промени", заявяват от управлението му пред People.

Представителите му определят като "пълна измислица" твърдението, че парите за наследниците са били спрени или намалени.

По думите им досега за нуждите и в полза на трите деца са били разпределени над 200 милиона долара.

Те подчертават също, че съгласно завещанието на Майкъл Джексън нито едно от децата му няма право да получи разпределение от наследството преди навършване на 30-годишна възраст.

"Наследството очаква момента, в който всички въпроси ще бъдат разрешени, за да могат доверителните фондове да бъдат напълно финансирани, както Майкъл е желаел", се посочва в позицията.

"Парис нямаше друг избор"

Отговорът на управителите на наследството не остана без реакция от страна на Парис Джексън.

Неин говорител ги обвини, че отново се опитват да отклонят вниманието от собствените си пропуски.

"Управителите на наследството отново отклоняват вниманието от собствената си некомпетентност. Парис поиска частично финансиране на доверителния фонд - нещо, което господин Бранка е имал възможността и задължението да направи още преди много време. След години на забавяне Парис нямаше друг избор, освен сама да предприеме действия", заяви говорителят пред People.

Напрежението между двете страни не е ново. По-рано през 2026 г. Парис вече постигна съдебен успех по друг спор, свързан с управлението на наследството.

През май съдия в Лос Анджелис уважи възражението ѝ срещу бонусни плащания на обща стойност 625 000 долара, изплатени през 2018 г. от управителите на наследството на външни адвокатски кантори.

Съдът постанови, че сумата трябва да бъде върната.

Тогава адвокатите на наследството заявиха, че не са съгласни с решението, но го уважават и ще предприемат необходимите действия. Те уточниха и че спорните бонуси не са били изплатени лично на изпълнителите на завещанието.

Кой управлява наследството на Краля на попа?

След смъртта на Майкъл Джексън на 25 юни 2009 г., когато той е на 50 години, за изпълнители на завещанието му са назначени Джон Бранка и Джон Макклейн.

Двамата управляват огромното имущество на изпълнителя в продължение на години, през които музикалният му каталог и свързаните с него права продължават да носят значителни приходи.

През май 2026 г. Макклейн умира на 71-годишна възраст, оставяйки Бранка като единствен изпълнител на завещанието.

Предстои съдът в Лос Анджелис да разгледа новото искане на Парис на 4 декември.

Тя настоява магистратите да наредят прехвърлянето на 600 милиона долара към семейния доверителен фонд или на друга сума, която съдът прецени за подходяща.

Днес.бг