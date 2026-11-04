Шуменец е със счупена ръка, след като е блъснат от автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Сигнал за пътно транспортно произшествие на кръстовище, образувано от улиците „Съединение“ и „ Карел Шкорпил“ в Шумен е получен в дежурната част на полицейското управление в града малко след 18:45 часа вчера.
На място веднага е насочен екип на пътна полиция, който установил, че водач на лек автомобил Ауди, 31-годишна от село Веселиново, не е пропуснала пресичащия по пешеходна пътека пешеходец, и го ударила.
Пострадалият 50-годишен шуменец е откаран за преглед в шуменската болница и е настанен за лечение в болничното заведение. Образувано е досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
То е цяло чудо да преминеш през града с кола без да убиеш някого. Неосветено, дупки, ями, пешеходни точно на кръстовищата?!, вечно прибягващи хора на всякакви места, мислещи се за вечни, с качулките и гледайки в телефоните...... И като прибавим мрака съчетан с дъжд, трябва да си благодарен като се прибереш без произшествие!
Анонимен
Смъртна присъда за тази убийца!
Анонимен
9:47 Всичко каквото казваш е вярно, но човекът е бил на пешеходна пътека!!! Вие в колите сте си на сухо и защитени при сблъсъци. Внимавайте малко, карайте по-бавно когато знаете че не са оптимални условията за каране и видимостта е лоша, и пазете пешеходците. Имате хора пред вас. Един човешки живот струва повече от това да се прибереш в къщи 5 минути по рано.
Анонимен
Да кажеш на шофьор да внимава е все едно да кажеш на магаре да не реве. Карат пияни, дрогирани и с подкупни книжки и същевременно реват, че им е твърде тясно в града, за да упражняват некадърното си каране. И след това пешеходеца им виновен.
Анонимен
Във Веселиново няма пешеходни пътеки ,тя откъде да знае.
Анонимен
Баирямдерци и черкерезени да напускат селата ако мислят за здравето си ,че догодина започва да работи пак химическия завод в Смадово.
Анонимен
Тези субекти от дълбоката делиорманска провинция колко още ще ги търпим в град Шумен???
Анонимен
Ама и общината е много виновна - при такива разнебитени улици и тротоари без осветление защо не наложат ограничения на скоростта до 25 км/ч ??? В Европа има градове с прекрасни улици и маркировка, и лимит 30км/ч. и законите им са много по строги.
10:51
Ти знаеш ли къде е Веселиново и Делиормана?!?