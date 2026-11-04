Шуменец е със счупена ръка, след като е блъснат от автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Сигнал за пътно транспортно произшествие на кръстовище, образувано от улиците „Съединение“ и „ Карел Шкорпил“ в Шумен е получен в дежурната част на полицейското управление в града малко след 18:45 часа вчера.

На място веднага е насочен екип на пътна полиция, който установил, че водач на лек автомобил Ауди, 31-годишна от село Веселиново, не е пропуснала пресичащия по пешеходна пътека пешеходец, и го ударила.

Пострадалият 50-годишен шуменец е откаран за преглед в шуменската болница и е настанен за лечение в болничното заведение. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ