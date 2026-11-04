Проливни дъждове, които започнаха вчера привечер в Истанбул, превърнаха много райони на града в езера и реки. Валежите се разразиха главно в азиатската част на мегаполиса, като бяха придружени от гръмотевици и мълнии, предава БТА.

На места гръмотевиците са били толкова силни, че са разтресли сгради като при земетресение, разказаха очевидци пред сайта "Онедио".

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер в районите Тузла и Пендик в азиатската част на Истанбул десетки превозни средства са били наводнени от придошлите води.

Градският транспорт в някои части на града беше блокиран, поради което много хора останаха да чакат часове наред по спирките или във входовете на сградите.

Телевизионни камери показаха кадри от кварталите Пендик, Айдос, Чамчешме, Йенишехир и Тузла Айдинлъ, на които шофьори се опитват да се ориентират по пътища, превърнали се в езера поради проливния дъжд, както и потопени превозни средства, някои от които отнесени от водите.

Проливният дъжд, който особено силно се разрази в края на работния ден вчера следобед, създаде големи трудности на гражданите, които часове наред останаха блокирани по пътищата и не можеха да се приберат в домовете си.

Дъждовете причиниха пътнотранспортни произшествия и щети по транспортните средства. Според данни от приложението IMM CepTrafik, плътността на трафика е била измерена на 89 процента в азиатската и европейската част на града.

В европейската част на Истанбул в районите Фатих, Бахчелиевлер, Бейликдюзю, Багджълар и Еюпсултан също има силно наводняване на улици и подлези. Тези райони, които са близо до коритата на реки, силно пострадаха и по време на проливните дъждове през октомври, които отнеха живота на общо осем души.

Централният площад Таксим бе покрит от чадъри, под които туристите се снимаха на фона на дъжда за спомен. Камерите показаха тълпи от туристи, които продължават да се разхождат из центъра на мегаполиса въпреки непреставащия дъжд.

В Истанбул от сутринта вали дъжд, който към момента не е много силен, но се очаква да се засили в следобедните часове.

ТРТ Хабер съобщава за проливни дъждове и произшествия в почти цялата страна. В Мугла шофьор на автомобил, носен от течението около два километра, оцелял, като се качил на дърво, когато превозното му средство заседнало. След обаждане до центъра за спешни повиквания 112 екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) се отправили към мястото и човекът бил спасен.

Съобщава се за хора в същия район, които са в неизвестност. Служители на АФАД, екипирани със спасителни жилетки и лодки, издирват изчезнали лица в района.

Главната дирекция по метеорология съобщи, че в цяла Турция се очаква хладно и дъждовно време. Издаден е жълт код за предупреждение за лошо време в 21 области - от Западна Турция през Истанбул до Егейския регион, както и оранжев код за две области в Югоизточна Турция.

Според прогнозата се очаква валежите от дъжд в Истанбул да продължат до края на тази седмица.

Дир.бг