Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха, написа в социалната си платформа Екс Илон Мъск по повод резултатите от междинните избори в САЩ, в който Демократическата партия си върна контрола върху двете камари - Сената и Камарата на представителите, от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

"Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея", добави милиардерът.

С тези публикации Мъск, който вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на кандидати на републиканците, е искал да демонстрира чувство за хумор, коментира Франс прес.

По всичко личи, че предварителните прогнози се сбъднаха - след междинните избори Демократическата партия си възвърна контрола над Сената, като спечели най-малко 53 места от общо 100. В Камарата на представителите демократите също постигнаха значителни успехи и се приближиха до мнозинството (засега демократите имат 190 срещу 110 за републиканците), преброяването на гласовете все още продължава, но картината е вече относително ясна.

Резултатите показаха, че президентът Доналд Тръмп не е успял да убеди по-широк кръг избиратели да подкрепят избраниците му. Едно от най-изненадващите поражения беше в Южна Каролина, където от 1998 г. не беше избиран сенатор от Демократическата партия. На президентските избори през 2024 г. Тръмп спечели в щата с преднина от 18 процентни пункта.

Докато пристигаха изборните резултати обаче американският държавен глава запази предизвикателния си тон.

"Аз не участвах в изборите и ако бях участвал, щяхме да спечелим със съкрушителна победа", написа Тръмп във вчера вечерта в социалните мрежи.

Дир.бг