205 000 евро ще дари Лидл България за реализиране на одобрените идеи на граждански организации, журналисти, регионални медии и младежки групи

Рекордно висок брой проекти - 364, са подадени в деветото издание на грантовата програма „Ти и Lidl“ на Лидл България. Това са с 31% повече кандидатури от 2024 г., когато беше отчетен най-силният интерес и показва, че програмата се е утвърдила като разпознаваема и значима възможност за хората, които искат да превърнат идеите си в положителна промяна.

„Ти и Lidl” e най-голямата дарителска инициатива на Лидл България, която финансира проекти в пет тематични направления, като във всяка от категориите могат да кандидатстват младежки групи от 14 до 18-годишна възраст

Традиционно най-голям е интересът от страна на гражданските организации, които тази година са подали 331 кандидатури или близо 91% от общия брой. В журналистическата категория #BeVocal са постъпили 12 предложения от регионални медии и 16 от отделни журналисти. Още пет проекта са подадени от младежки групи.

Активният начин на живот, културното наследство и традициите привличат най-много кандидатури

Сред получените кандидатури тази година преобладават идеите за насърчаване на активния начин на живот и гражданската ангажираност (тематична област #BeActive) - 112, следвани от проектите, посветена на културата, традициите и историческото наследство (#BeLocal) - с 97 кандидатури. В направлението #BeGreen, свързано с опазването на околната среда, са постъпили 36 предложения, а петте кандидатури на младежки групи са разпределени между тях - по две в #BeLocal и #BeGreen и една в #BeActive.

Повече възможности за подкрепа на иДЕЙНИТЕ хора

Фондът на програмата за деветото издание е 205 000 евро. Тези средства са изцяло дарение от Lidl, като клиентите на веригата активно допринасят за събирането му, избирайки да пазаруват в магазините на веригата от 01 до 31 октомври. Стойността на фонда се определя като за всеки издаден касов бон през този период з компанията отделя по 0,02 евроцента от приходите си.

В деветото издание, което преминава под мотото „Подкрепяме иДЕЙНИТЕ хора”, Лидл България увеличи максималният размер на финансиране на проект.

В направленията #BeLocal, #BeFair, #BeGreen и #BeActive одобрените инициативи могат да получат до 10 000 евро. В #BeVocal максималното финансиране е 5000 евро за медийни проекти и 2000 евро за индивидуални журналистически проекти, а младежките инициативи могат да получат до 2000 евро.

Специалният фокус на изданието е посветен на превенцията на насилието и зависимостите сред младите хора под надслова „Предложи им посока, преди да го направи улицата!“. Във всяко от петте тематични направления, както и в категорията за младежки проекти, по един отличен проект, посветен на специалния фокус, ще получи допълнителен грант от 1000 евро. Подкрепата е насочена към конкретни решения за превенция чрез спортни, културни и образователни дейности и подкрепа при рискови ситуации.

След кандидатстването, което привлече рекордно голям интерес, деветото издание на „Ти и Lidl“ преминава към етапа на административно оценяване, а след това жури от експерти, както и служители на Лидл България, ще изберат проектите, които ще получат подкрепа за реализацията си.

Повече информация за програмата ще намерите на ti.lidl.bg.

Съдържание на Lidl