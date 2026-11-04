Убийство на млад мъж в Сливен вдигна на крак полицията в града вечерта в сряда.

По непотвърдена информация, между двама мъже възниква конфликт в кв. "Дружба", след което единият е намушкал смъртоносно с нож своя опонент и е избягал, съобщи Радио 999. Престъплението е извършено в близост до известна бензиностанция в квартала.

Жертвата и извършителят на престъплението са се познавали, допълва бТВ.

След убийството полиция блокира града и изходите му, тъй като убиецът е избягал и се издирва.

Полицейското присъствие е засилено, проверяват се лица и автомобили. В социалната мрежа жители на Сливен твърдят, че е имало и подготвени ленти с шипове за принудително спиране на автомобили.

Униформени спират наред колите и карат шофьорите да отварят задните врати или прозорци. Проверяват и багажници на бусове и пикапи.

От прокуратурата в Сливен съобщиха, че разследването се провежда по горещи следи, допълва БТА. Оттам съобщиха само, че е извършено тежко криминално престъпление. Към момента се извършват процесуално-следствени действия.

Не се съобщават на този етап повече подробности за жертвата и извършителя на престъплението, както и причината за смъртоносната свада.

Дир.бг