Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че войната в Иран е причината за тежкото изборно поражение, понесено на междинните избори вчера от републиканците на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

"Войната е причината за нашето поражение", написа той в публикация в Екс.

И призова републиканците към честна равносметка на случилото се.

"Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам", добави Ванс, който е сочен за потенциален кандидат за президент на изборите през 2028 година.

В същото време председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство след тежката загуба на неговата партия на междинните избори, потвърди говорителят му, цитран от Франс прес.

Петдесет и четири годишният политик, който заема поста председател на Камарата от 2023 г., е уведомил републиканските депутати днес сутринта, че се отказва от надпреварата за ръководството на значително намалялата група републиканци в долната камара на Конгреса, предаде БТА.

Според "Политико" Майк Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е сигурно дори дали преизбраният в своя избирателен район в Луизиана Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса.

Настоящият втори по ранг републиканец в Камарата, Стив Скализ, също представител на Луизиана, е сред претендентите за лидер на републиканското малцинство. Това предполага възможен сблъсък с Джим Джордан, ултраконсервативен конгресмен от Охайо, смятан за близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според прогнозите на американските медии републиканците са на път да загубят повече от 40 места в Камарата на представителите, след като досега разполагаха с мнозинство от 220 места в 435-членната камара.

Дир.бг