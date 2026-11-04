Баскетболният отбор на „Шумен“ записа третата си победа от четири мача в националната баскетболна лига. В мач от 4 кръг на лигата в „Арена Шумен“ селекцията на Росен Барчовски победи „Ямбол“ с 97:70.

Шуменци взеха предимство още в първата четвърт, която затвориха при 25:12. Разликата достигна 20 точки в средата на втората четвърт, а на полувремето домакините поведоха с 51:32

След почивката „Непреклонните“ от Ямбол, които се завръщат в НБЛ след два сезона прекъсване, отново не намериха противодействие на играта на „Шумен“ и в края на третата част домакините поведоха с 28 точки аванс.

В последната четвърт на терена за „Шумен“ бяха момчетата от втория отбор на клуба Иван Живков, Никола Саздов, Никола Върбанов, Георги Карастоянов, както и титулярят Владислав Станев. Ефективността в атака понамаля, но отборът запази аванса си и се поздрави с победата.

За „Шумен“ Зоуди Джаксън завърши с 18 точки и 6 борби. Майк Адеунми записа 17 точки и 6 борби. Владислав Станев се отчете с 15 точки и 5 овладени под двата ринга топки. Дилън Коузъл - 13 и 7 овладени под двата коша топки, Алан Хърндън завърши с 12 и 8 борби.

За „Ямбол“ Андон Вачев бе най-добър с 12 точки и 7 борби. Калоян Пенев, Джейлън Йънг, Джошула Тейлър вкараха по 11 точки.

ШУМ.БГ