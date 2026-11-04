Реал Мадрид обяви, че легендарният Рафаел Надал влиза в ръководството на клуба и ще е един от Борда на директорите на 15-кратните шампиони на Европа.

Разбира се, става дума за футболния колос на Испания, както и за един от най-големите в историята на тениса. Надал се оттегли от професионалната игра преди няколко години, а и никога не е криел пристрастията си към Реал като фен.

Не се уточнява точно какви ще са функциите на тенис легендата.

40-годишният Рафа отговори на новината, публикувана в официалните канали на клуба в социалните мрежи, като си пусна снимка с шалче на отбора от детските години. Имаше и един номер - 67 778. Това е членската карта на Реал, която е на името на Надал. 22-кратният победител в турнири от Шлема написа:

"Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на ръководството на клуба за предложението. Приех с огромно вълнение. Искам да помогна с всичко, на което съм способен."

А в сайта на Реал съобщението е:

"С огромна гордост съобщаваме, че фигура с такъв спортен и чисто човешки статут ще се присъедини към нашия клуб."

Дир.бг