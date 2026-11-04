Фенербахче обърна Ливърпул с 3:2 на своя стадион и взе първата си победа за сезона в Шампионската лига. Турският тим изоставаше на два пъти срещу гранда от Острова, но стигна до успеха след серия комични намеси на защитата в "червено".

Драмата под дъжда донесе четвърта поредна загуба на Ливърпул в мегаполиса, след като в последните 11 години падна от Бешикташ и два пъти от Галатасарай при последните си визити там. А градът е вечно вписан със златни букви в историята на шесткратните шампиони на Европа - именно там през 2005 г. "червените" спечелиха петия си трофей в знаменит финал срещу Милан.

Днес те поведоха с гол на 19-годишния Трей Ниони, но почти веднага допуснаха леко попадение - с рикошет в стената след пряк свободен удар вкара Мейсън Гринууд.

След почивката резервата Александър Исак направи 1:2, но отново веднага дойде ответен удар, след като комедийна намеса в защита на Коди Гакпо и вратаря Алисон доведе до удар в празната врата на Арчи Браун.

А в 79-ата минута Ведат Муричи реализира с глава отново след колебания на Алисон, но и на трима бранители, които не успяха да го парират.

И така - 3:2. Първа победа на новия треньор на Фенербахче Дирк Каут, който е и голяма фигура като играч за феновете на Ливърпул.

Домакините са с 5 точки след 4 кръга, английският тим е с 9.

В следващите мачове:

На 25 ноември Ливърпул гостува на Брюж, а Фенербахче - на Шахтьор.

Дир.бг