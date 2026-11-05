Община Шумен и сдружението „Волов“ ДЗЗД (включващо „Автомагистрали - Черно море“ и „Планекс“ Варна ООД) сключиха допълнително споразумение към договора за реконструкция и реновиране на градския стадион "Панайот Волов".

Единствената промяна в документа засяга крайната дата за предаване на обекта с Акт 15. Новият срок е 30 юни 2027 г.

Припомняме, че през юни 2025 г. Община Шумен подписа споразумение на стойност 19,429 млн. евро с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране на проекта, а през август тази година беше сключен и договор за изпълнение с избраните строителни фирми.

Новият срок за завършване на стадиона по всяка вероятност няма да бъде спазен, тъй като за реновирането на съоръжението все още няма преведени от държавата средства и липсва открита строителна площадка.

ШУМ.БГ