Сигнали за бомби бяха получени днес за полети из цяла Европа.

Самолет "Еърбъс А321" на авиокомпанията "Уиз Еър" е бил принуден да кацне временно на летище Виена. Самолетът е излетял от летище Милано Малпенса, а крайната му дестинация е била Варшава, съобщи италианската информационна агенция АНСА, цитирана от БТА.

Според Финландските авиолинии сигнал за бомбена заплаха е подаден и за също на неин самолет, летящ от Хелзинки до Виена. Полетът бе изпълнен от авиокомпанията "Джеттайм" и кацна по план на летището във Виена.

Финландските авиолинии съобщиха и за бомбена заплаха за полета ѝ от Хелзинки до Рим, който бе ескортиран до крайната му дестинация на летище Фиумичино в Рим от изтребители на италианските военновъздушни сили.

На френското военно летище в Еврьо, разположено на близо 100 километра северозападно от Париж, кацна самолет на ирландската авиокомпания "Еър Лингъс", изпълняващ редовен полет от Дъблин до Рим, информира канцеларията на френския министър-председател. Общо 151 пътници и шестима членове на екипажа бяха евакуирани.

Полет на полската авиокомпания ЛОТ от Варшава кацна безопасно на летище Брюксел след получен сигнал за съмнителна ситуация. Операторът на летището потвърди, че не са били необходими допълнителни мерки за сигурност, предаде агенция Белга.

Четири самолета, пътуващи към Прага, получиха заплахи за бомба, предаде Ройтерс. Полицията се подготвя за кацането им, съобщиха от чешката полиция, като допълниха, че според тях вероятността заплахите да са реални е ниска.

Кризисен щаб бе създаден на международното летище "Хенри Коанда" в Букурещ, след заплаха за бомба на борда на полет на Wizz Air, пристигащ от Милано, съобщиха румънските летищни власти. Полет WMT3064 от Милано за Букурещ се е приземил безопасно в 11:08 ч. местно (и българско) време на летище "Хенри Коанда". 182-мата пътници и седемте членове на екипажа са били евакуирани от самолета.

В България бе съобщено, че три самолета също са били принудени да кацнат извънредно. Първите два самолета са летели от Мадрид и Копенхаген и кацнаха на дестинацията си - София, а третият е от Лондон и е бил принуден да кацне в Пловдив вместо в столицата.

Дир.бг