"Продължаваме Промяната" внесе в Народното събрание ново искане за изслушване по темата за помилваните от Илияна Йотова в качеството й на вицепремиер наркотрафиканти, съобщават от партията.

От партията на Асен Василев настояват вътрешният министър Иван Демерджиев и още 11 длъжностни лица да докладват пред народните представители как се е стигнало до помилването на Огнян Атанасов, наричан "Петричкия Ескобар" и Динко Стефанов Господинов с прякор "Динко Лудия".

Темата за помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов от Йотова бе повдигната от лидера на партията Асен Василев на 11 септември, когато той я призова да се оттегли от надпреварата за "Дондуков" 2. По-късно от ПП и ДБ извадиха данни и за други помилвани наркотрафиканти, като Динко Лудия, който "режел уши".

Опозицията три пъти настоя с подписка по време на предизборната кампания да има специално заседание по помилванията на Йотова, но без резултат. Депутати от ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС събираха подписи за извънредни заседания на парламента три пъти. Но мнозинството от "Прогресивна България" ги проваляше с липса на кворум - на 13, 21 и 28 октомври.

Затова, след като пропадна и третият опит, Асен Василев обеща отново да вкара темата в пленарната зала, "докато не стигнем до истинските факти защо са се случили тези помилвания".

На свой ред управляващите обещаха проблемите с помилванията да бъдат разгледани от парламента, но след изборите. "След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов, свързан с наркотрафик, защото някъде има проблем, но той не е в президентската институция, а надолу по веригата", каза председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

От ПП настояват да бъде изяснена отговорността за пускането на свобода на наркотрафиканти по цялата верига и затова искат обяснения в парламента да дадат, освен Демерджиев, и - главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в гр. София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в гр. София през ноември-декември 2022 г., началникът на затвора в гр. Бургас, началникът на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в гр. София.

Дир.бг