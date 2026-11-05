Община Шумен стартира повторни пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за ремонта на концертната зала на филхармонията „Проф. Венета Вичева“ и Корпус А на ДГ „Братя Грим“.

До новата процедура се стигна, след като предходното пазарно проучване не постигна резултат.

Специален доклад вече установи, че Корпус А на детската градина не е компрометиран конструктивно и подлежи на възстановяване. Сградата обаче се нуждае от спешно укрепване заради пукнатини, деформации и проблеми с влагата. Проектът предвижда укрепване на основите, изграждане на дренажна система, хидроизолация и цялостен ремонт на инсталациите и помещенията.

За концертната зала „Проф. Венета Вичева“ се планира мащабна модернизация. Тя включва ремонт на дървените облицовки и паркета, подмяна на седалките, ново осветление и съвременна озвучителна система при пълно запазване на акустиката. Ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания.

Припомняме, че обновяването на концертната зала бе едно от ключовите условия, поставени от общинските съветници, за да подкрепят бюджета на Шумен за 2026 година.

Пазарното проучване е необходимо за определяне на актуалните прогнозни стойности, преди да се пристъпи към следващите стъпки за възлагане на ремонтите.

ШУМ.БГ