Община Шумен стартира повторни пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за ремонта на концертната зала на филхармонията „Проф. Венета Вичева“ и Корпус А на ДГ „Братя Грим“.
До новата процедура се стигна, след като предходното пазарно проучване не постигна резултат.
Специален доклад вече установи, че Корпус А на детската градина не е компрометиран конструктивно и подлежи на възстановяване. Сградата обаче се нуждае от спешно укрепване заради пукнатини, деформации и проблеми с влагата. Проектът предвижда укрепване на основите, изграждане на дренажна система, хидроизолация и цялостен ремонт на инсталациите и помещенията.
За концертната зала „Проф. Венета Вичева“ се планира мащабна модернизация. Тя включва ремонт на дървените облицовки и паркета, подмяна на седалките, ново осветление и съвременна озвучителна система при пълно запазване на акустиката. Ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания.
Припомняме, че обновяването на концертната зала бе едно от ключовите условия, поставени от общинските съветници, за да подкрепят бюджета на Шумен за 2026 година.
Пазарното проучване е необходимо за определяне на актуалните прогнозни стойности, преди да се пристъпи към следващите стъпки за възлагане на ремонтите.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Паркетаджии вече няма. Преди няколко години доста търсих майстор за наместване и стягане на елементите, накрая един дойде да огледа и като го видя ми каза, че... не може да го ремонтира. То нямало такива части вече, то не можело да се напасват, трябвало цялото да се развали. Накрая ми предложи да сложи ламинат върху дървения паркет, при което го изгоних. Всички вече слагат ламинат, защото е лесно.